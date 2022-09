Johnny Halliday by Lolita Rock, le retour

Lolita Rock fait son retour le 10 septembre à 19 heures à l’hôtel Intercontinental Tahiti pour un second concert en hommage à Johnny Halliday. La soirée débute par une animation DJ à 18h30.

Faire vivre des moments d’émotion et de partage au public sur les chansons de Johnny Halliday, c’est l’ambition de Lolita Rock Tahiti, ce groupe de rockers passionnés. Ils seront sur scène à l’Intercontinental Tahiti le samedi 10 septembre pour un deuxième concert hommage à Johnny. Ils sont rejoints sur scène par trois cuivres pour l’occasion, « peu commun dans un concert de rock » estime Frédéric Rossoni qui est au clavier. Le premier concert hommage à Johnny Halliday organisé au mois de février a rencontré un franc succès et c’est sans douter un instant de l’accueil du public qu’ils renouvellent l’expérience. Marc le chanteur qui incarne à chaque fois les monuments de la musique choisis, se rappelle de « l’émotion partagée pendant ce concert ». « Voir tous ces gens chanter, pleurer avec nous, ça nous touche parce qu’on a réussi à atteindre notre but : faire plaisir au public et l’amener avec nous dans notre délire, notre passion et notre joie de jouer sur scène tous ensemble ».

Rendre « fidèlement le sens des chansons »

Lolita Rock s’est attaqué à un autre monument du rock en mai 2019, avec un concert en hommage à Queen. Marco incarnant Freddy Mercury, n’avait déjà pas la prétention de l’égaler, comme ici il ne prétend pas imiter Johnny. C’est « à leur façon, avec leur personnalité, leur voix et pour les musiciens leur toucher de clavier, guitare, batterie » qu’ils abordent ces interprétations. En revanche Marco explique que c’est sur « le sens des chansons » qu’il travaille et sur son engagement, afin de rendre ce sens « le plus fidèlement possible au public ».