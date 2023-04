Joinville Pomare relaxé dans l’affaire de l’occupation de Miri

Le désormais roi Pomare XI était jugé ce mardi pour avoir occupé, en 2020, un terrain de Miri sur laquelle il avait édifié une « résidence royale », et consommé de l’eau grâce à un branchement sauvage. Le tribunal correctionnel l’a relaxé, estimant que les preuves des délits n’étaient pas apportées.

Finalement, la République aura été clémente envers le royal squatter de Miri. La SCI Delano de Thierry Barbion l’avait assigné en justice pour s’être installé, en 2020, sur un terrain des hauteurs de Miri dont il revendique la propriété depuis 2016. Il y avait construit un hangar baptisé « résidence royale », opéré un branchement non autorisé sur le réseau d’eau, et fermé l’accès au terrain par un portail soudé. À cette époque, sur ce lotissement qui accumule les procédures, a plaidé Me Lau pour Joinville Pomare, le jugement sur le réel propriétaire du terrain n’était pas définitif. Depuis, la Cour de cassation a reconnu la SCI Delano comme propriétaire, et Me Lau a déposé un nouveau recours.

Joinville Pomare, parti hier à Bora Bora avec le roi maori Tuhetia et sa suite, était absent. Le président du tribunal a rappelé le casier judiciaire chargé du prévenu, le procureur a considéré que les infractions étaient constituées, relate Tahiti Infos, et requis deux amendes, l’une d’un million de Francs pour le vol d’eau et l’occupation illégale, et l’autre de 50 000 Fcfp pour la dégradation des lieux.

À l’issue d’une heure de délibération, la cour a décidé la relaxe : Joinville Pomare n’aurait jamais prévu « d’habiter » sur le terrain, et aucune preuve de vol d’eau ou de dégradation du portail n’a été apportée.