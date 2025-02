Journée culturelle chinoise : un regain d’intérêt des jeunes

Calligraphie, oracles, mah-jong, danse, arts martiaux, livres, éventails et bien sûr spécialités culinaires : la journée culturelle chinoise au temple Kanti a fait le plein. Patrick Yeung, président de Wen Fa, se félicite d’accueillir davantage de jeunes au sein de l’association.

« Une des fibres de la grande tresse polynésienne » pour Moetai Brotherson, un exemple de « dynamisme, d’engagement et de diversité » pour le haut-commissaire Éric Spitz : la communauté chinoise de Polynésie a de nouveau célébré son enracinement et son attachement à sa double culture, ce dimanche au temple Kanti.

Tandis que de nombreux visiteurs attendaient l’interprétation de l’oracle pour savoir ce que leur réserve cette année du Serpent de bois, d’autres admiraient les danseuses ou testaient les spécialités culinaires, dont certaines ne sont proposées que pour le Nouvel an chinois.

Le stand de Wen Fa débordait d’ouvrages à découvrir ou re-découvrir. L’association travaille à l’élaboration d’un lexique hakka. Pour son président Patrick Yeung, l’afflux de jeunes membres, intéressés par la langue hakka, est une grande satisfaction. « On a une cinquantaine d’années entre le doyen et la benjamine, et on s’entend tous bien ! »

Les festivités du Nouvel An chinois ne sont pas tout à fait terminées : rendez-vous samedi prochain à 17h30 pour le traditionnel défilé des lanternes organisé par Si Ni Tong sur le front de mer. L’année 4723 du calendrier chinois devrait aussi voir l’inauguration du centre socio-culturel, derrière le temple Kanti.