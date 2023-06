Journée mondiale du don du sang : un geste simple, rapide… et vital

Ce mercredi 14 juin, le Centre de transfusion sanguine (CTS) du Taaone célèbre la Journée mondiale des donneurs de sang. L’occasion de remercier les habitués du CTS et de faire parler d’un don qui, des maladies chroniques aux accidents graves en passant par les accouchements difficiles, sauve des milliers de patients polynésiens chaque année.

Qu’on se le dise, la population polynésienne est « généreuse et réactive » en matière de don du sang. Le Centre de transfusion sanguine du Taoone, quand il risque de ne plus avoir assez de réserve pour couvrir la demande des patients du fenua, émet des appels d’urgence, auxquels répondent systématiquement une partie donneurs déjà inscrits dans sa base de données. Des donneurs que l’équipe du de la structure situé au deuxième étage du CHPF veut remercier pendant cette journée mondiale du don du sang, célébrée comme partout dans le monde ce 14 juin. La date, qui marque l’anniversaire du biologiste autrichien Karl Landsteiner, découvreur des groupes sanguins ABO, doit surtout permettre d’attirer un nouveau public au centre, qui pour assurer sa mission, se doit de trouver régulièrement de nouveaux donneurs. « Le CTS est le seul opérateur pour toute la Polynésie, rappelle le Dr Valérie Bouvet-Ségalin, responsable de la collecte. C’est le seul centre qui recueille et technique le sang, approvisionne toutes les structures de soins qui sont en mesure de transfuser : ça va des Marquises aux Australes, en passant par les îles Sous-le-Vent, le Smur, les cliniques et bien sûr l’hôpital ».

Un don, trois malades aidés

Globules rouges, plasma, plaquette… À chaque don, trois produits sanguins, tous « labiles », c’est à dire au temps d’utilisation très limité, alimentent le stock du CTS. Et trois malades différents peuvent être aidés, quand ce n’est pas sauvé. Le centre essaie d’avoir 10 à 15 jours de produits devant lui, mais la réserve peut baisser très rapidement face à des pics de demande toujours imprévisibles. Car parmi les patients qui ont un besoin vital de transfusions, outre les malades chroniques, il y a aussi beaucoup de situations d’urgence dont le traitement des graves accidentés, de la route ou d’ailleurs, ou celui des femmes dont l’accouchement a été difficile… Et ces besoins, à l’échelle du fenua sont en augmentation constante, reprend le Dr Bouvet-Ségalin. « Fort heureusement, il y a de plus en plus de malades qui peuvent être soignés sur le territoire plutôt que d’être évasanés, explique-t-elle. La population vieillit, également, en Polynésie. Ça va de pair avec en règle générale avec des besoins de transfusion qui augmentent ».

Les stocks baissent surtout quand les donneurs, une vingtaine par jour en général, n’affluent pas suffisamment. « Par exemple en ce moment, on aborde une période de vacance, les gens ont la tête à autre chose, et on est content que cette journée mondiale tombe maintenant pour faire un nouvel appel », reprend le Dr Segalin. Les « réguliers » ne peuvent d’ailleurs pas tout, d’autant que le don du sang est strictement encadré : il n’est pas possible de donner plus d’une fois tous les deux mois, dans la limite de 6 prélèvements par an pour les hommes et quatre pour les femmes.

Des équipes expertes pour « rassurer »

Mercredi, le centre sera ouvert de 7h à 16 heures, pour prélever, bien sûr, mais dans une ambiance « festive », « familiale ». L’occasion de rappeler l’aspect vital de ce geste, « bénévole, gratuit », rapide – moins d’une heure, en général – et anonyme, même si une pièce d’identité est demandée à l’arrivée pour constituer un dossier de donneur qui ne sera pas communiqué à l’extérieur. Un geste très sûr aussi, ouvert à tous les majeurs de plus de 50 kilos – tous les traitements ne contre-indiquent pas le don, une vérification est faite systématiquement avant le prélèvement – et quasi indolore. « C’est tout à fait normal d’avoir une appréhension, surtout lors du premier temps. Je ne vous cache pas qu’il y a une aiguille, on ne peut pas faire autrement, mais les donneurs ont affaire à une équipe d’infirmières qui sont expertes, qui ont vraiment l’habitude. Elles sont là pour expliquer ce qui est fait, pour rassurer, et en général, ça se passe très bien ».

À noter qu’il n’y a à ce jour, aucun produit de substitution efficace au sang donné pour les patients en besoin de transfusion. Et qu’un don permet en fait d’aider trois malades, puisque le prélèvement permet de remplir une poche de globules rouges, une poche de plasma et une autre de plaquettes. En dehors de la journée de mercredi, le CTA, situé au deuxième étage du Taaone, est ouvert de 7 heures à 15 heures sans rendez-vous, si ce n’est pour le cas spécifique du don de plasma. Le CTS va aussi à la rencontre des donneurs dans les entreprises ou les administrations. Pour plus d’informations, un numéro : le 40 48 47 74.