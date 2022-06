Journée nationale des sapeurs-pompiers : « 75% de secours à la personne »

Le samedi 25 juin est la journée nationale dédiée aux sapeurs-pompiers. La caserne de Punaauia compte 24 professionnels et 10 volontaires, et elle se trouve encore en sous-effectif selon son chef de centre Jacquie Ahini. Ce vendredi une intervention pour tentative de suicide a mobilisé l’ensemble des pompiers qui étaient de garde. Au quotidien 75% de leurs interventions concernent du secours à la personne.

Cette année, pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers, le haut-commissariat a lancé une campagne de communication qui aboutit demain samedi 25 juin. À Punaauia la caserne située à Punavai a des moyens corrects mais tout juste suffisants, selon le chef de centre Jacquie Ahini. Il a 24 sapeurs-pompiers professionnels et 10 volontaires actuellement affectés à sa caserne. Ce matin une tentative de suicide a mobilisé les six pompiers de garde. Car les incendies sont loin d’être le quotidien des soldats du feu : « On fait beaucoup d’accidents de deux roues, 5 dans la semaine, à vélo ou à moto. Et après c’est plutôt du secours à la personne, 75% de nos interventions c’est de l’ambulance ». La caserne dispose de deux ambulances dont une mise en service cette année, – le délai peut varier de un à deux ans entre la commande et la mise en service du véhicule – mais aussi un bateau, un jet ski et plusieurs camions. Les moyens d’intervention nautiques permettent de répondre « aux appels du JRCC pour des accidents en mer, les sauvetages en mer » mais aussi des incendies grâce à l’équipement du bateau.

Le chef de centre appelle à la prudence en toutes circonstances et rappelle le numéro d’urgence à connaître, le 18 bien sûr.