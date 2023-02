Journée portes ouvertes à l’UPF samedi 11 février

L’université de la Polynésie française ouvre les portes de son campus d’Outumaoro le samedi 11 février de 7h30 à 13h30.

Une occasion de découvrir le campus, les formations proposées par l’UPF mais aussi la vie étudiante dans sa globalité. Un programme riche et varié sera proposé aux visiteurs qui nous l’espérons seront nombreux.

Le rendez-vous est lancé, gratuit et ouvert à toutes et tous, les bacheliers et leurs parents bien sûr mais aussi les adultes actifs qui souhaiteraient reprendre leurs études ou valider des acquis.

Ce samedi 11 février, les visiteurs trouveront des stands d’information, pourront participer à des tables rondes et auront l’occasion de se glisser dans la peau d’un étudiant UPF en assistant à des cours en amphi, des expériences en laboratoire, un escape game à la BU, des ateliers sportifs à la halle des sports ou encore manger au RU !

Le programme complet est consultable ici.

