Journées du patrimoine : lire Bobby Holcomb, Bougainville ou Patrick Araia Amaru à l’UPF

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2022, la bibliothèque de l’UPF propose les vendredi 16 et samedi 17 septembre plusieurs animations autour du thème Te oho o te tau auhunera’a – les prémices de l’abondance en hommage à Patrick Araia Amaru qui a écrit cet ouvrage. Les étudiants mais aussi le grand public sont invités à visiter le fond polynésien et à assister à des ateliers autour du thème de l’abondance.

Comme chaque année la bibliothèque de l’université organise ses journées du patrimoine avec une exposition spécialement conçue. Les vendredi 16 et samedi 17 septembre, le grand public aura accès au fond polynésien, dont quelques ouvrages seront exposés, ainsi qu’à plusieurs animation culturelles. La manifestation est construite « autour du thème de l’abondance » explique Vaea Deplat, coordinatrice de l’action culturelle à la bibliothèque de l’université, « en hommage à Patrick Araia Amaru », auteur de l’ouvrage Te oho o te tau auhunera’a – les prémices de l’abondance paru dans les années 2000. « On aura un atelier avec l’association culturelle Tupuna culture, qui proposera des dégustations autour de la noix de coco, Sylvie Coureau avec son projet à fleur d’eau qui proposera à 8 participants de faire des mandalas végétaux et enfin Vehia Itchner qui proposera des ateliers de création de couronnes végétales ». Le programme doit encore être enrichie jusque-là, mais l’élément principal de ces journées, ce sont les visites des magasins de la BU.

De Bougainville à Bobby Holcomb : découvrir des trésors gardés sous clé

Le fond polynésien recèle près de 5 000 ouvrages rares, car anciens ou tout simplement épuisés. « Les plus ancien ce sont les premiers voyages de Bougainville, indique Vaea Deplat, qui comme plusieurs ouvrages précieux sont gardés dans un coffre fort et sortis pour l’occasion ». Des trésors exposés aux yeux des chanceux qui auront une place pour l’occasion. Accompagnés du personnel de la BU, ils auront également droit à des explications sur les méthodes de conservation utilisées.

L’un des ouvrages du fond polynésien les plus demandés, Visions polynésiennes a été écrit par Bobby Holcomb. Celui-ci ne date que des années 2000 mais « il n’est plus édité aujourd’hui, donc on en a une version dans nos magasins un peu comme un musée, explique la coordinatrice de l’action culturelle de la BU. C’est l’occasion de venir découvrir cet ouvrage qui est très apprécié des polynésiens ».