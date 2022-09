Pomare vahine fait carton plein dans les jardins du musée

Le parc de la pointe des Pêcheurs a attiré près de 3500 personnes entre jeudi et dimanche pour la 39e édition des journées polynésiennes du patrimoine. Il faut dire qu’entre les films, ateliers, expo, visites, spectacles et conférences, il y en avait pour tous les goûts. La journée de samedi, consacrée à la reine Pomare IV a eu un succès particulier, une « leçon à retenir » pour le musée qui doit rouvrir d’ici quelques mois.

Trois soirées, trois journées, et beaucoup de passages dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. C’est là que plusieurs administrations établissements culturels – dont le conservatoire, la Maison de la culture, les services de l’artisanat et des archives, auxquels s’ajoutaient plusieurs associations partenaires – s’étaient mobilisés pour les journées du patrimoine. Près de 3500 personnes, dont beaucoup de familles, sont venues participer aux ateliers sur le du tapa, la musique, la danse ou l’artisanat, ou assister aux soirées thématiques. Après l’écho au Fifo jeudi soir et la cinquième édition du concours Fakaheva tita le lendemain, samedi était consacrée à l’anniversaire de la mort de Pomare IV, il y a 145 ans. Une thématique qui a beaucoup attiré. Grâce, peut-être, à la diversité des activités gratuites proposées et au cadre agréable des jardins de la pointe des Pêcheurs… Mais pas seulement, explique Miriama Bono.

« On en tire la leçon : il faut continuer sur cette voie »

« Si tout le monde connait de nom la reine Pomare IV, de ‘Aimata, on ne connait pas forcément son histoire, et beaucoup veulent en savoir plus » pointe la directrice du musée qui se félicite que ces journées du patrimoine aient été l’occasion de « trouver différents moyens de parler de notre histoire ». Entre l’exposition mise en place pour l’occasion, les ateliers dédiés, la conférence avec John Mairai, le spectacle de danse spécialement créée par Tiare Trompette et Hei Tahiti, et l’animation préparée par les élèves du collège Pomare IV, tout le monde pouvait trouver sa porte d’entrée dans cette période historique et ce règne d’un demi-siècle pendant lequel s’est installé le protectorat français. « En tout cas, au Musée de Tahiti, on en tire la leçon qu’il faut continuer sur cette voie, traiter des sujets historiques, offrir la parole aux Polynésiens pour qu’ils puissent se réapproprier certains pans de leur histoire et notre histoire à tous ».

« Mise en bouche » avant la réouverture

Le succès de ces journées du Patrimoine est aussi de bonne augure pour la réouverture du musée, que beaucoup attendent impatiemment. Difficulté du fret oblige, la nouvelle grande salle d’exposition permanente n’a pas encore été pleinement aménagée, et de nombreuses pièces, pour certaines uniques, prêtées par d’autres institutions – notamment le Quai Branly, le British Museum et le Museum d’archéologie de Cambridge – ne devraient pas arriver avant la fin de l’année voire le début de l’année prochaine. « Nous espérons bien sûr pouvoir rouvrir le plus tôt possible et pour nous, ces journées sont un peu une mise en bouche de ce que nous souhaitons mettre en place pour la réouverture, précise la directrice. Nous tenons là encore que ça soit une large fête, pour les familles notamment, et tout le monde puisse revenir au musée pour profiter à la fois du parc et également de nos collections ».