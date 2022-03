Dakota et Nadia seront sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture ce vendredi 1er avril. Le duo hip-hop y présente Judas, son spectacle inspiré par les violences conjugales. Danseurs accomplis mais aussi citoyens concernés, les deux Suisses avaient ému aux larmes le jury de La France a un incroyable talent. Nul doute qu’il en sera de même à Papeete.

Dakota Simao a abordé la danse via le hip-hop qu’il pratique depuis l’adolescence. Très vite, il créé sa propre « crew », puis sa propre école de danse, et part se perfectionner aux États-Unis. À son retour en 2017, il forme un duo avec Nadia, ancienne danseuse classique qui l’a rejoint dans son école pour l’expressivité de la danse hip-hop. Tous les deux mêlent à présent hip-hop, danse contemporaine, krump et ballet dans leur premier spectacle, Judas.

Émus par l’expérience de l’une de leurs proches, ils créent leur première chorégraphie autour des violences conjugales. Ils remportent même le concours World of Dance 2018, mais sont écartés de l’émission télévisée qui en découle car la production américaine est rebutée par le sujet. Cette même année, ils finissent deuxièmes de la finale de La France a un incroyable talent, faisant monter des larmes d’émotion dans les yeux du jury. La vidéo de leur performance compte 180 millions de vues.

Judas, c’est une référence à l’œilleton par lequel on regarde à travers les portes. Le spectateur devient un voyeur, témoin des hauts et des bas d’un couple, violences comprises. Le point de départ a été l’expérience d’une amie proche : « Chorégraphiquement, c’est sorti, dit Nadia. Nos émotions ont parlé pour nous ». Et leur a fait prendre conscience de la puissance de leur art pour faire passer des messages. Depuis trois ans, leur spectacle a rassemblé des milliers de spectateurs.

Le spectacle aborde aussi d’autres thèmes sociétaux, comme l’immigration, et les deux danseurs ne veulent pas stigmatiser, mais faire comprendre que « ça peut arriver à n’importe qui ».

Ils apprécient particulièrement les moments d’échange avec le public après leurs spectacle : « Le mieux en fait dans le spectacle, dit Dakota, ce sont les conversations. Si à la sortie les gens échangent par rapport à la pièce et se livrent, j’estime qu’on a bien fait notre part du boulot. » Et l’expérience leur a fait toucher du doigt un potentiel qu’ils ne soupçonnaient pas : « Les gens nous on dit, mais en fait vous faites du théâtre ! Et du coup on s’y intéresse de plus en plus, on écrit des pièces, on a fait deux, trois auditions, on est en train d’ouvrir nos options ».

