L’Institut du cancer de Polynésie Française organise jusqu’au 1er juillet une campagne de sensibilisation au cancer du col de l’utérus. Intitulée « Juin vert », elle s’articule autour de cinq actions porteuses d’un même message : « Le cancer du col de l’utérus est évitable. Fais ton frottis ! »

A l’instar d’octobre rose pour le cancer du sein, l’Institut du cancer de Polynésie Française fait de juin, le mois « vert » consacré à la prévention du cancer du col de l’utérus. Ce mouvement insufflé mondialement depuis 2010 a pour objectif de permettre une meilleure compréhension de cette maladie et d’inciter les femmes à se faire dépister par frottis.

Ce cancer, qui touche chaque année une quinzaine de femmes du fenua, a déjà fait l’objet d’une campagne commune avec celle du cancer du sein. Mais depuis le 1er janvier, l’Institut du cancer de Polynésie Française a repris en main les missions de dépistage, jusque là dévolues à la Direction de la Santé, et souhaite ancrer ce « juin vert » dans le calendrier.

Sensibiliser de manière ludique

Sur tout le mois juin et jusqu’à début juillet, l’ICPF prévoit donc des actions de sensibilisation plus ou moins ludiques. La première aura lieu le 24 juin, à l’occasion du « Mahana Matie », la journée tous en vert. Ce vendredi là, la population est invitée à s’habiller en vert pour soutenir les femmes atteintes par ce cancer. Pour motiver à la mobilisation l’ICPF prévoit un concours photo avec des cadeaux à la clef. Pour y participer, il suffira de poster sa photo habillé en vert sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MahanaMatie.

Le 2 juillet l’ICPF prévoit une journée de sensibilisation à l’Assemblée de la Polynésie française de 9 heures à 16 heures. Des ateliers autour du bien être seront proposés gratuitement au public avec conférences et échanges en présence des associations.

Pour être dans le coup et atteindre la jeunesse l’institut mise aussi sur l’influence de Tiktok, en lançant le « Matie Tahiti Tik Tok ». Ce challenge qui sera initié par trois ambassadrices locales, consistera à publier sur son compte Tik Tok un ou des messages de soutien aux patientes atteintes de cette maladie avec l’hashtag #MatieTahiti.

Un cancer dont on connaît les causes

Contrairement à certains autres cancers, on connait la cause de celui du col de l’utérus : les virus appelés « papillomavirus humains » ou HPV, très répandus. Ils se transmettent lors de rapports sexuels, avec ou sans pénétration et même le préservatif n’en protège pas à 100%. Selon les chiffres officiels, 80% des femmes le rencontrent au cours de leur vie. Dans la majorité des cas elles en guérissent spontanément mais il y a quand même 10% de risque de voir ces virus causer des microlésions qui peuvent devenir cancéreuses après plusieurs années.

Le frottis reste à ce jour le moyen le plus efficace d’éviter de voir les cellules cancéreuses se développer. Rappelons qu’il est conseillé aux femmes de 25 à 65 ans de faire un frottis tous les trois ans. C’est un examen gynécologique sans douleur et totalement gratuit. Un vaccin contre le papillomavirus est aussi disponible en Polynésie, et il a fait ses preuves, dans de nombreux pays, pour faire baisser drastiquement le nombre de cancers du col de l’utérus. Mais contrairement à la métropole ou à la Nouvelle-Calédonie, ce vaccin, n’est pour le moment pas remboursé au fenua, et donc pas proposé en milieu scolaire. Saisi par la Ligue contre le cancer, le gouvernement se serait engagé à faire évoluer la règlementation et à lancer une campagne de vaccination gratuite des jeunes filles. Aucun calendrier n’a pour le moment été officialisé.

Vaitiare Pereyre-Gobrait