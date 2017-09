Julien Buisson vainqueur du Tour de Tahiti Nui

Au terme de la cinquième étape sur le Front de Mer de Papeete, le Tour de Tahiti Nui a vu la victoire du coureur de Tamarii Punaru Cyclisme, Julien Buisson.

Le critérium de la Ville de Papeete, dernière étape du Tour Tahiti Nui, s’est tenu ce samedi dans la capitale. Dès le départ lancé, les équipes ont tout fait pour protéger leur leader respectif et au terme de 30 tours sur le Front de Mer, c’est Serge Taruoura de l’AS ARUE qui a franchi la ligne le premier et remporté cette dernière étape.

Au classement général c’est Julien Buisson qui est déclaré vainqueur de cette 23ème édition du Tour de Tahiti Nui.

Raimana Mataoa (Vénus) est deuxième du général.

Terii Teihotaata ( AS Arue) remporte le maillot vert de meilleur sprinteur.

Et Kahiri Endeler (Tamarii Punaruu Cyclisme) s’offre le maillot blanc de meilleur jeune U23.

L’Australien Glenn Mathiske (Team Ultra Racing) termine avec le maillot blanc à pois rouges du meilleur grimpeur et le maillot bleu de meilleur master (+40 ans).

Un tour de Tahiti Nui qui se termine mieux qu’il n’avait commencé après le très grave accident du maillot jaune Thomas Peyroton Darte.

Lors de cette dernière étape, toutes les pensées étaient tournées vers lui. Organisateurs, membres de la fédération, cyclistes, suiveurs et bénévoles se sont tous unis dans une prière pour le coureur gravement blessé, avant le départ.

Actuellement en soins intensifs au CHPF, l’évolution de l’état de santé de Thomas Peyroton Darte est rassurante.