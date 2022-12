Justice : l’affaire Outin renvoyée au 28 février

L’avocat Me Marc Outin a demandé à ce que son procès pour injures à caractère antisémite soit renvoyé. L’homme souhaite assurer sa défense lui-même mais son état ne lui permet pas, dit-il, d’avoir une « mobilité normale ».

Le tribunal correctionnel de Papeete devait se pencher ce matin sur l’affaire de Me Marc Outin. Mais finalement, l’avocat du barreau de Papeete leur a adressé un courrier auquel il a joint un certificat médical. Dans celui-ci, il explique qu’il souhaite lui-même assurer sa défense, mais que son état ne lui permet pas d’avoir une « mobilité normale ». Dans l’impossibilité de se déplacer, il a tout de même indiqué au tribunal que s’il le souhaitait, il était disponible à son domicile de 8h à 11h. Pour rappel, l’homme est poursuivi pour “injure publique envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion déterminée”. Les faits remontent à septembre dernier, il avait publié sur Facebook une vidéo dans laquelle il tenait des propos à caractère antisémite. Une vidéo qui avait suscité l’émoi de nombreux internautes et qu’il avait fini par retirer quelques heures plus tard. Deux personnes ont déposé plainte et l’affaire qui avait au-delà de nos frontières avait fait réagir plusieurs associations de lutte contre les discriminations. Il avait été placé en garde à vue quelques jours plus tard avant d’être invité à comparaître. Il encourt un an de prison et 5,4 millions de Fcfp d’amende. Il sera entendu donc le 28 février prochain.