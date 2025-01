Karl Chung Tan deuxième dauphin au concours Mister France

Karl Chung Tan, qui porte l’écharpe de Mister Tahiti depuis octobre, est monté sur le podium de Mister France. À 29 ans, le jeune homme de Moorea repart de Paris avec l’écharpe de deuxième dauphin. C’est Mathieu Bédini, qui représentait la région Rhône – Alpes, comme d’ailleurs son prédécesseur Charles Stamper, qui a décroché le titre national, devant Mister Normandie. Comme souvent, les supporters tahitiens ont été parmi les plus audibles dans la salle.

Drapeaux tahitiens qui s’agitent, encouragements « local style »… À plusieurs reprises, la salle de Rueil-Malmaison, à côté de Paris, où était organisé le concours Mister France a vu monter une ambiance toute polynésienne ce samedi soir. Il faut dire que Karl Chung Tan, élu Mister Tahiti en octobre dernier, n’était pas venu seul pour représenter le fenua. Des proches, des Tahitiens de l’Hexagone et même deux de ses anciens adversaires du concours local avaient fait le déplacement et on fait en sorte de se faire voir et entendre à chaque passage du jeune homme de Moorea.

Et Karl leur a donné de quoi exprimer leur joie : d’abord retenu parmi les 15 finalistes de la compétition, qui en comptait 30, Mister Tahiti est monté sur le podium national. Il a reçu l’écharpe de deuxième dauphin, un excellent résultat, alors qu’aucun Tahitien n’a remporté le titre de Mister France depuis David Meitai en 2008. Devant lui, Jérémy Petit, représentant de la Normandie, a été élu premier dauphin. Et c’est Mister Rhône Alpes, Mathieu Bedini qui remporte le titre convoité. Il succède à Charles Stamper, Mister France 2024 qui était déjà originaire de la région Rhône – Alpes.