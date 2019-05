Kassav’, la légende du zouk fête ses 40 ans à Tahiti

Concert exceptionnel le 18 octobre prochain, la légende du zouk Kassav’ passe par Tahiti pour fêter son quarantième anniversaire.

26 ans après leur dernier passage à Tahiti, en 1993, le groupe Kassav’ va se produire au fenua, le 18 octobre prochain place To’ata. Et le légendaire groupe de zouk vient pour une occasion bien particulière : célébrer ses 40 ans d’existence. En effet, Jocelyne Béroard, Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Marthély, Jean-Claude Naimro et Georges Décimus diffusent depuis 1979 cette musique antillaise sur laquelle plusieurs générations ont dansé et continuent de danser. Pour l’occasion, Kassav’ organise une grande tournée qui passera pas Tahiti. Le 11 mai dernier, le groupe a d’ailleurs réunit 40 000 personnes au Paris-La Défense-Arena pour souffler ses bougies. Nul doute que le public polynésien sera également présent en masse pour reprendre les tubes de Kassav’ de Sye Bwa à Zouk la se sel medikamamn nou ni, en passant par Ou lé.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne www.ticketpacific.pf