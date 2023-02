Kauai Coquil, Vahine Fierro et Teiva Jacquelain grands gagnants des 9e Trophées du sport

Le jeune champion de Jiu jitsu brésilien a remporté le Grand prix du public lors de la neuvième édition des trophées du Sport, hier soir, tandis que Vahine Fierro et Teiva Jacquelain ont été nommés athlètes de l’année 2022. Parmi les autres sportifs distingués : Aelan Vaast, Taputuura Delpuech, Vaihau Bottari, Tutearii Hoatua, Matahi Drollet ou encore Samuel Garcia.

La 9e cérémonie des Trophées du Sport a eu lieu hier soir, au Grand théâtre de la Maison de la culture. 18 prix au total, remis à des sportifs choisis par un jury de journalistes sportifs, par des partenaires de l’évènement ou par le public. Grands gagnants de cette édition, la surfeuse Vahine Fierro et le rugbyman Teiva Jacquelain ont été nommés Meilleurs athlètes de l’année 2022. Le jury a aussi distingué Aelan Vaast, qui, à 18 ans, commence à se faire remarquer sur le circuit de surf, et Taputuura Delpuech, jeune rameur originaire de Rangiroa qui a décroché deux titres consécutifs Te aito junior. Ils repartent avec les prix Espoirs de l’année 2022.

Une reconnaissance pour le Jiu jitsu

Mais le trophée le plus attendu était probablement le Grand prix du public, attribué sur la base des votes par SMS et des commentaires Facebook. La concurrence était rude : douze athlètes, du triathlète Benjamin Zorgnotti à la boxeuse Cynthia Tetuaiteroi en passant par le footballeur Teaonui Tehau ou la rameuse Iloha Eychenne étaient en lice. Mais c’est un grand espoir du sport polynésien, Kauai Coquil, qui remporte le grand prix. À 20 ans, ce surdoué du Jiu jitsu brésilien domine sa discipline localement, et joue des coudes sur les tatamis internationaux, en remportant notamment une médaille de bronze et une autre en argent au niveau mondial dans la fédération la plus relevée, l’IBJJIF. Cette victoire, c’est une surprise pour le jeune homme, mais c’est aussi une reconnaissance pour sa discipline : « ça me fait chaud au cœur que voir qu’il y a tant de personnes qui me suivent et surtout qui soutiennent le jiu jitsu ».

Comme aux Aito Tuaro, autre prix sportifs fraichement lancés par le comité olympique de polynésie, la X terra et Shell Va’a ont été sacrés meilleur évènement et meilleure équipe de l’année. À noter aussi que Tutearii Hoatua a été nommé meilleur rameur, et que Matahi Drollet a reçu le prix de la meilleure vague. Quant à Samuel Garcia il remporte le trophée du meilleur entraineur.