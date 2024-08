Kauli Vaast accueilli en héros à son retour au pays

Même si le champion olympique avait préféré ne pas communiquer trop largement sur sa date de retour, près de 200 personnes sont venues l’ovationner à l’aéroport ce jeudi soir. De l’émotion pour le surfeur de 22 ans, qui, après « l’expérience incroyable » des célébrations à Paris, n’a qu’une envie : enfin se reposer et passer du temps avec les siens.

Famille, proches, officiels de la Fédération de surf ou du gouvernement, en la personne de sa vice-présidente Minarii Galenon, fans de la première heure ou nouveaux soutiens gagnés pendant les JO… Ça n’était peut-être pas une marée humaine, mais le comité d’accueil était bien là, ce jeudi soir à Tahiti – Faa’a, pour le retour de Kauli Vaast. Dix jours après avoir remporté un titre olympique historique sur « sa » vague de Teahupo’o, et après une intense tournée médiatique et festive à Paris, le champion de 22 ans est « enfin » rentré au Pays.

Si beaucoup ont tenu à faire le déplacement, c’est parce « qu’on n’a pas eu l’occasion d’organiser ça avec la population avant son départ en métropole », note Jonathan Tahiraa, le tavana de Vairao, qui a fait affrété un bus pour ramener quelques administrés, un orchestre et des danseuses depuis la Presqu’île. Une « petite équipe », pour l’élu veut aussi, quoiqu’il arrive, « organiser quelque chose à Vairao », pourquoi pas sous forme de concert :

Les habitants de Vairao et de Taiarapu-Ouest étaient là, bien sûr, pour dire « bravo », mais aussi « merci » au aito, qui a donné encore de la visibilité « dans le monde entier » à la Polynésie et à la Presqu’île en particulier. Jonathan Tahiraa s’attend à des retombées touristiques : « c’est à nous maintenant avec la population à être prêt à accueillir les visiteurs, et nous serons prêts » :

Dans la foule, outre quelques curieux, beaucoup d’enfants qui ont suivi de près les jeux, et notamment l’épreuve de surf. Zoé a les larmes aux yeux après avoir obtenu une photo avec le surfeur : « c’est un grand champion olympique et c’est merveilleux de le voir en vrai ». Killian et ses amis, eux aussi, avaient convaincu leurs parents de passer à Tahiti – Faa’a en soirée en ces jours de rentrée. « C’est incroyable, c’est un moment unique, magique, s’enthousiasme Killian. Ça nous montre qu’on peut réaliser des rêves ». Mais « attention, tous ces colliers, il va étouffer », prévient on frère.

Kauli Vaast, qui n’a « toujours pas pu se poser » depuis sa finale victorieuse, a, lui, rapidement décrit une expérience parisienne « incroyable » auprès des autres champions olympiques français. « Ça fait chaud au cœur, ça motive » d’avoir été acclamé par des milliers de supporters au Club France 2024, ou d’avoir pu échanger avec des athlètes comme Léon Marchand ou Teddy Rinner. Sa priorité ? Se reposer, enfin, et passer du temps avec les siens.