Kauli Vaast champion d’Europe junior

Le Tahitien Kauli Vaast a remporté le championnat d’Europe junior pour la deuxième fois ce dimanche aux Açores. Cette victoire le qualifie d’office pour les championnats du monde junior qui se dérouleront du 26 novembre au 1er décembre à Taïwan.

Kauli Vaast s’est imposé malgré sa défaite en finale contre un surfeur costaricien lors de la dernière étape du circuit junior à Ribeira Grande aux Açores.

« J’avais besoin d’aller en finale pour décrocher ce deuxième titre, et je l’ai fait. C’était une bonne saison et il y a encore beaucoup de choses qui arrivent : un QS, une grande compétition ISA à Huntington avec l’équipe de Tahiti et les championnats du monde junior WSL à Taïwan, donc ça devrait être amusant » déclare-t-il.

Ce titre de champion d’Europe junior vient couronner une saison exceptionnelle pour le Tahitien de 17 ans. Il a notamment remporté le Papara Pro Junior à domicile en mars dernier. Il s’est aussi fait remarquer mi-août en remportant les trials du Tahiti Pro Teahupoo se qualifiant ainsi pour l’épreuve. Il s’était même permis le luxe de surclasser le numéro un mondial américain de l’époque Kolohe Andino avant de s’incliner contre Jérémy Flores.

Le jeune prodige représente l’avenir et la fierté du fenua et du surf français. Il pourrait même obtenir une wild card pour le Quik Pro France qui débute le 3 octobre prochain à Hossegor.