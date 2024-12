Kauli Vaast en demi-finales de la Haleiwa Pro

Kauli Vaast s’est facilement hissé jusqu’aux demi-finales de la Hawaiian Islands Haleiwa Pro, étape des Qualifying Series qui se tient sur la North Shore de Hawaii. Il se mesurera à trois locaux : Joshua Moniz, Finn McGill et Brodi Sale. Kiara Goold, sérieuse prétendante au Challenger series après sa performance sur le spot de Sunset Beach tout proche, fera elle son entrée dans la compétition ce lundi, directement en quart de finale.

La compétition avait finalement commencé samedi à Haleiwa (Oahu), après un épisode de gros swell durant lequel le champion tahitien s’était tout de même fait plaisir :

La journée de dimanche avait bien démarré pour Kauli Vaast, entré dans la compétition en tant que remplaçant, en 16es de finale :

Plus tard dans la journée, en huitièmes de finale, tandis que Eimeo Czermak et Mihimana Braye étaient éliminés, Kauli Vaast gagnait sa place en quarts avec un score de 15,35. Et c’est sur un score de 18,30 en 2 vagues sur 4 (dont une notée 9,70) que le champion olympique a remporté, ce dimanche, son billet pour les demi-finales. Il sera donc demain face à trois surfeurs hawaiiens, Joshua Moniz, Finn McGill et Brodi Sale. Et il part confiant : « j’adore ces vagues, ce sont mes préférées sur la North Shore », confiait-il après son heat au micro de la WSL.



Kiara Goold sera aussi de la partie ce lundi : la Tahitienne de 14 ans, quatrième du classement QS pour la région Hawaii / Tahiti Nui, a déjà toutes les chances d’être qualifiée pour les Challengers Series, dernière étape avant le Championship Tour, dès la saison prochaine. Elle entrera directement en quart de finale de la compétition, contre une Hawaïenne, une Néerlandaise et une Samoane.