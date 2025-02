Kauli Vaast invité sur l’épreuve d’Abu Dhabi

Il n’est pas encore qualifié sur le championnat du monde de surf mais il participera bien à la prochaine étape. Kauli Vaast a été invité à Abu Dhabi pour affronter les meilleurs du monde sur la vague artificielle. Une étape du CT qui commence vendredi.

Kauli Vaast a été invité à participer à l’étape d’Abu Dhabi qui commence vendredi, du championnat du monde de surf. Deuxième tape de la saison 2025, les meilleurs surfeurs vont s’affronter sur une vague artificielle, créée selon la technologie développée par Kelly Slater. C’est la première fois que ce spot fait partie des étapes du CT. Et même si le surfeur n’a pas été qualifié sur le championnat du monde, il peut y participer grâce à des wild cards accordées par les organisateurs. « Cette wild card signifie beaucoup pour moi, a dit Kauli Vaast au quotidien sportif L’Equipe. Mon objectif cette année est de me qualifier pour le CT. C’est là où je veux être. Cette piscine je ne l’ai malheureusement jamais surfée auparavant, mais j’ai hâte d’y être et d’en faire l’expérience. Cette technologie sera beaucoup utilisée pour les compétitions à l’avenir, et je veux acquérir plus d’expérience en surfant sur ces vagues. Je suis tellement excité par cette opportunité. » Chez les femmes, Vahine Fierro sera bien sûr de la partie. Elle s’est inclinée en huitièmes de finale sur la Pipeline à Hawaii au début du mois.