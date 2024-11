Kauli Vaast, vainqueur à Papenoo : « C’est les meilleures compétitions, avec les boys et la famille »

Le champion olympique de surf a participé à la 3e étape du championnat de Tahiti Open Tour, ce week-end à l’embouchure de Papenoo. L’occasion de garder le rythme avant la Eddie Aikau et de passer un bon moment au milieu des meilleurs compétiteurs locaux.

Champion olympique, habitué des Challengers Series (l’antichambre du CT) Kauli Vaast apprécie aussi les épreuves du calendrier local. Ce dimanche, il a remporté la 3e étape du Championnat Tahiti Open Tour. Des des conditions très moyennes, s’est imposé en finale devant David Tereva, Teoro Tahutini et le local de l’étape Mauiki Raioha. « C’est les meilleures competitions, avec les boys, la famille, une bonne ambiance », sourit le médaillé d’or olympique de Teahupo’o.

Venu avec son petit frère Naiki (éliminé au 2e tour), Kauli Vaast en a terminé avec le circuit mondial de 2e division. Mais son année est loin d’être en stand-bye, lui qui a été invité à participer pour la première fois à la mythique Eddie Aikau, du côté de Hawaii, une compétition ne pouvant se dérouler que si des vagues supérieures à 12 mètres se présentent, sur une waiting period prévue jusqu’à la mi-mars. « Je m’entraîne, venir à Papenoo, me permet de surfer avant de partir à Hawaii », où il est attendu le 6 décembre pour la cérémonie d’ouverture. « Ca sera au »flow », une première pour moi et donc que de la découverte et l’occasion de prendre de l’expérience », anticipe le jeune tahitien.

L’an prochain, il repartira sur les Challengers Series, fermement accroché à son objectif de Championship Tour. « C’ette année, c’était compliqué de coruir après deux objectifs. Surtout ce genre d’objectif. J’en ai rempli un avec les JO, c’est bien, maintentant le deuxième est à venir, ça va le faire, il faut que je me mette à 100% dedans ».

Miliani Simon enchaîne

En attendant, la présence du surfeur de Vairao a particulièrement été appréciée ce week-end sur la côte est. « Merci à lui d’être passé terminer la saison open avec nous, et il n’y a pas que lui, il y a vraiment du bon niveau en ce moment », souligne le 2e vice-président de la fédération tahitienne, Phbilippe Klima.

Chez les femmes, la compétition est revenue à Miliani Simon. Déjà lauréate de la Taapuna Master fin octobre, la jeune surfeuse de 13 ans, était directement qualifiée en finale faute de concurrente suffisament nombreuses pour organiser deux séries. Elle s’est imposée devant Raipoe Chapelier et Heimiti Fierro.

Toutes les disicplines étaient représentées ce week-end : James Noho Omitai l’a emporté en bodyboard, Heinoa Tama en dropknee, Taimoana Chaulet en kneeboard, Jonathan Romand Piquant sur longboard, Philippe Moreno en bodysurf et Nainoaiki David en SUP.