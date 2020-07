Kelly Asin-Moux, président du Cesec, fait chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur

Kelly Asin-Moux, président du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, (Cesec) s’est vu remettre, vendredi soir, les insignes de chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur par le Haut-commissaire Dominique Sorain.

Chef d’entreprise, Kelly Asin-Moux s’est également illustré dans la vie associative et publique polynésienne notamment en tant que membre du Cesec depuis 2013, avant d’en devenir le président en septembre 2018. Après avoir rappelé les valeurs de fraternité, d’intégrité et de travail qui caractérisent le président du Cesec, Dominique Sorain lui a remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur lors de cette cérémonie, où le récipiendaire était entouré de sa famille, de ses collègues et amis, ainsi que des représentants du gouvernement et de l’assemblée de Polynésie française.