Kendji Girac accueilli par ses fans à Tahiti

Le chanteur Kendji Girac est arrivé vendredi soir à Tahiti-Faa’a, où de nombreux fans l’attendaient de pied ferme.

Accueil traditionnel à l’aéroport de Tahiti ce vendredi soir pour Kendji Girac, sensation de la chanson française révélée par la saison 3 de l’émission The Voice. Il se produit à To’ata vendredi 25 octobre, et ses fans sont, de toute évidence très impatients. Ce qu’ils aiment chez Kendji : « Ses chansons ! » « il est beau », « il danse trop bien » répétaient les enfants qui l’attendaient à la sortie du salon d’honneur, tandis que leurs mamans approuvaient de la tête.

À 23 ans, on peut dire que Kendji Girac a déjà une longue carrière, puisqu’il chante depuis l’âge de 8 ans. Un artiste dans la tradition gitane, qui allie rythmes ensoleillés et voix puissante. Cet « Amigo Tour », du nom de son troisième album, l’a conduit à Nouméa avant Tahiti. Accompagné d’une équipe de 18 personnes, Kendji sera sur scène avec 5 musiciens pour reprendre ses plus grands succès devant le public de To’ata.

Kendji, prévenu à sa descente d’avion qu’il allait passer l’épreuve du ‘ori Tahiti, a d’abord demandé qu’on lui montre un ou deux pas de danse avant de sortir du salon d’honneur. Premier test réussi !

Kendji et son équipe vont prendre quelques jours de repos dans les îles avant leur concert la semaine prochaine.

Les billets pour le concert du vendredi 25 octobre sont disponibles sur ticket pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à Radio1 à Fare Ute.