Kendji Girac profite de la Polynésie avant To’ata

Le chanteur Kendji Girac s’est offert une petite semaine de vacances dans nos îles avant de mettre le feu à To’ata vendredi soir. Il repartira d’ailleurs avec un souvenir qu’il ne pourra pas oublier…

Arrivé le 18 octobre dernier, Kendji Girac a profité de sa semaine « off » avant son concert de vendredi soir à To’ata pour découvrir les îles de la Polynésie. Au programme, baignade avec les raies et les requins à Moorea ou encore jetski. Le chanteur a fait une petite pause dans ses vacances pour une journée « promo », l’occasion de rencontrer les artistes locaux, et notamment le guitariste Silvio Cicero avec qui il a échangé un petit jam autour d’une guitare évidemment.

Et puis, Kendji n’a pas coupé au souvenir le plus indélébile que la Polynésie puisse offrir : un tatouage. Le chanteur a en effet partagé sur sa page Instagram sa séance de tatouage de jeudi. Kendji Girac est donc maintenant marqué à vie par la Polynésie grâce à un bracelet au motif polynésien sur la cheville gauche. Un beau souvenir « pour se rappeler de ce voyage magnifique ».

Reste maintenant à rencontrer ses fans vendredi soir à To’ata. Là encore, Kendji Girac se fera surement de beaux souvenirs du fenua en compagnie du public polynésien.

Et pour être certain que personne ne rate ce moment, le Terevau a mis en place une rotation spéciale pour le concert. Le départ de Moorea se fera à 18h15, et le retour au départ de Tahiti à 23 heures. Pas d’excuse donc pour les habitants de l’île sœur.