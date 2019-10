Kendji : « Les gens sont beaux, avec ces robes, ces fleurs, ça sent trop bon ! »

Kendji Girac a rencontré la presse samedi, avant son concert vendredi prochain. Il était encore sous le charme de l’accueil polynésien la veille au soir à l’aéroport. On a senti le chanteur impatient de découvrir Tahiti et Moorea. Quelques jours de vacances actives sont à son programme – Kendji est fan d’activités nautiques – avant le show du 25 octobre à Papeete.

Comment as-tu ressenti l’accueil à l’aéroport vendredi soir ?

« L’accueil, c’est incroyable, parce que déjà c’est un accueil avec de la musique, ça ne peut pas être plus beau, c’est magnifique. Ça m’a fait penser au film Vaiana, j’adore, ma petite nièce, elle adore ce ‘mickey’. Les gens sont beaux, avec ces robes, ces fleurs, ça sent trop bon ! »

Après Nouméa, Tahiti. C’est la première fois qu’une tournée t’ emmène aussi loin ? Combien êtes-vous à faire cette tournée ?

« Aussi loin, oui. J’en suis ravi. On est 18 en tout avec les techniciens , 5 personnes sur scène. Il y a trois guitares, avec moi, il y a guitare électrique, piano, batterie, basse, il y a un « pad » électronique. Il manque la percu, j’adore la percu mais Tony avait une direction artistique à faire en France, donc il ne peut pas être là. Mais ça va, on peut se débrouiller sans lui. »

TES musiciens sont ceux qui t’accompagnent depuis tes débuts ?

« Oui, parce qu’on se connaît un peu tous depuis le début, à part le guitariste qui a changé (depuis la tournée précédente, ndlr), mais sinon c’est tous les mêmes. »

23 chansons pour To’ata, « celles qui sont le plus festives »

Comment était le public à Nouméa ?

« Nouméa c’était quand même assez différent, parce qu’il y avait beaucoup de jeunes, quand même. En France, j’ai des jeunes, mais aussi beaucoup de mamans, il y a aussi des mamies, ça va de 7 à 70 ans, même plus. C’était très jeune, est pour ça qu’ils étaient bien en forme, ils ont sauté pas mal de fois avec moi quand je sautais sur la scène. »

Peux-tu nous en dire plus sur la playlist prévue pour le concert à To’ata ?

« Il y a les trois albums, c’est un condensé de toutes les chansons. On a pris celles qui sont le plus festives. Il y a bien sur Les Yeux de la mama, parce qu’il y a des chansons que je ne peux pas contourner. Il y a environ 23, 24 chansons, ça va, on peut bien s’amuser. «

Toi qui aimes la guitare, est-ce que tu vas essayer le ‘ukulele ?

« Pourquoi pas ? J’ai déjà essayé le ‘ukulele, c’est beau, mais on n’a pas prévu ça. Mais pourquoi pas, ça pourrait se faire un jour. »

« Aller beaucoup sur la mer » et « garder ce magnifique soleil avant de repartir »

Tu as quelques jours avant le concert, comment vas-tu les employer ?

« Alors ces quelques jours, je vais essayer de découvrir un peu la région, je vais essayer de voir le maximum. On va beaucoup aller sur la mer, parce que j’adore l’eau. On a préparé quelques petites activités, que je n’ai jamais faites de ma vie. Par exemple le saut en parachute, je n’ai jamais sauté, je pense que c’est ici qu’il faut le faire ! J’espère que je vais pouvoir le faire, j’espère que c’est accordé, parce que normalement j’ai pas le droit, je crois… On va voir si on peut, avec les contrats et tout. Et puis jet-ski, plongée, et on va faire du catamaran aussi je crois, on va aller voir une île, j’ai hâte de découvrir tout ça. »

Tu as prévu l’écran total ?

« Oui ! J’ai pris quelques rougeurs en étant à Nouméa, là j’ai mis plein de crème hier soir donc ça va mieux. Mais je vais remettre de l’huile pour bronzer, pour garder ce magnifique soleil avant de repartir en France.

Le Amigo tour se termine bientôt, quels sont tes plans pour la suite ?

« On va commencer à travailler le 4ealbum, mais même là on a fait quelques séances de studio, on a déjà quelques titres de côté. Ensuite, promo, on va présenter l’album un peu partout. Là on a une petite tournée, pas mal à l’étranger, on va faire les États-Unis bientôt. Il y a plein de choses à faire. Et après, évidemment, re-tourner en 20121 ! »

En tournée, Kendji amène « tout le temps une sœur ou un neveu ou alors des cousins, pour avoir quelqu’un de la famille »

Avec cette vie de tournées, comment maintiens-tu le lien avec ta communauté, ta famille ?

« C’est clair que quand je travaille comme ça, je suis tout le temps au téléphone avec mes parents. Je me ramène tout le temps une sœur ou un neveu ou alors des cousins, pour avoir quelqu’un de la famille. Bon après, mon équipe c’est un peu ma famille, ça fait six ans maintenant qu’on ne se décolle pas, je les vois plus eux que ma famille ! Mais quand je ne travaille pas, je rentre directement chez moi. »