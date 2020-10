Kim Kardashian a fêté ses 40 ans en Polynésie

Kim Kardashian, femme d’affaires et star de télé-réalité est venue en Polynésie fêter ses 40 ans à l’hôtel The Brando.

Kim Kardashian, sixième personnalité la plus suivie sur Instagram et star de télé-réalité, a célébré ses 40 ans à Tetiaroa. Arrivée le 20 octobre en Polynésie, elle a célébré dès le lendemain ses 40 ans à l’hôtel The Brando. Elle en a fait profiter ses followers en postant plusieurs photos sur compte Instagram.

Elle n’est apparemment pas venue seule : une trentaine de proches étaient également invités. Ce sont eux, selon la page Facebook Rare Tahitian Air/Port Views, qui étaient les passagers du Boeing 777 de Crystal Skye, le plus grand jet privé au monde disponible en charter, un appareil qui a atterri le 20 octobre en provenance de Los Angeles et est reparti dans la nuit de dimanche à lundi.

La presse people américaine avait fait état, la semaine dernière, de l’anniversaire surprise qui se préparait. Les invités n’avaient pas été mis au courant de la destination et les spéculations allaient d’une île privée des Caraïbes à Bora Bora (où Kim Kardashian et son époux Kanye West avaient fêté leur anniversaire de mariage en 2016). Ils savaient simplement qu’ils allaient dans un endroit où le test PCR est obligatoire, puisqu’ils ont du se soumettre au coton-tige trois jours avant le départ. C’est finalement Tetiaroa qui a été choisie. La famille Kardashian/West aurait réservé tout l’hôtel pour ce séjour.