Kitesurf : le Tahiti Big Air Contest prêt à décoller

Les inscriptions sont ouvertes pour le premier Tahiti Big Air Contest, compétition de kitesurf qui doit avoir lieu entre juin et juillet sur le spot de Hitimahana, à Mahina. Les organisateurs n’attendent que l’arrivée de Mara’amu pour fixer une date de décollage.

Saut vertigineux, figures aériennes… Autant le dire, le Tahiti Big Air contest, première compétition de kitesurf organisée par la Tahiti Kite School, est réservé aux riders « confirmés ». Mais le public devrait pouvoir profiter d’un beau spectacle depuis la plage de Hitimahana entre juin et juillet. Car si les inscriptions sont ouvertes, la date, elle reste à être fixée. « Tout dépendra du mara’amu », explique Vairea Céran-Jérusalémy :

Au moins une vingtaine de participants sont attendus, et devront enchaîner les figures, haut dans le ciel, devant le public et le jury. Antoine Fermon, champion de France Freestyle en 2015, et qui a créé la Tahiti Kite School en 2020, en fera partie, mais il sera rejoint par d’autres moniteurs de kitesurf du fenua, et éventuellement un professionnel français, si les règles de voyage le permettent d’ici là.

Plusieurs lots sont prévus pour les vainqueurs, mais le grand gagnant de la compétition, dont Radio1 est partenaire, remportera une « wild card » pour la compétition « Lords of Tram » à Gruissan, en France, ainsi qu’un billet d’avion vers Paris offert par Air Tahiti Nui.

Informations et inscriptions sur www.tahitikiteschool.com et sur la page Facebook de l’école de kitesurf.