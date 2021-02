Koh Lanta : la saison tournée en Polynésie débute le 12 mars

La diffusion de Koh Lanta : les armes secrètes, la saison tournée au fenua, débutera sur les écrans le 12 mars prochain. 20 candidats, plutôt jeunes et sportifs, vont inaugurer de nouvelles règles du jeu.

Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, dans cette 20e saison, des « armes », offensives ou défensives, sont cachées sur les camps. Certaines offriront des doubles votes tandis que d’autres contreront des colliers d’immunité. Certaines auront le pouvoir de provoquer des duels ou de détourner des votes… De quoi faire basculer le cours de l’aventure et redistribuer toutes les cartes, indique le site Internet MyTF1. Grâce à ces « armes secrètes », « tout pourra basculer à tout moment », promet Denis Brogniart dans l’épisode inaugural.

Cinq nouvelles armes pour une saison hyper stratégique

Le « détournement de vote » permettra de priver un candidat de vote et de prendre sa voix ; le « quitte ou double » verra un aventurier en provoquer un autre en duel pour tenter de se sauver et le « bracelet noir », qui s’annonce comme l’arme ultime de cette aventure, aura le pouvoir d’annuler un collier d’immunité joué lors d’un conseil et ce, après le dépouillement des votes. Quant à l’arme baptisée « l’ambassadeur secret« , elle aura un rôle décisif lors de la réunification. À cela s’ajoute un talisman, dont deux parties seront remises aux deux capitaines que compteront chacune des deux équipes cette saison. Un talisman dont l’existence sera cachée aux autres et qui, s’il est joué en même temps par ses deux propriétaires, leur permettra de disposer d’un double vote au conseil. Ainsi, le Koh Lanta polynésien sera plus que jamais stratégique.

20 candidat(e)s vont se répartir entre deux équipes, les classiques « jaunes » et « rouges » – fini les « 4 terres » de la saison 21 qui avait été tournée aux Fidji. Ils sont maraîcher, restaurateur, pharmacien, boulanger, directeur de centre de loisirs ou moniteur d’escalade. Elles sont coach sportive, instructrice de survie, étudiante en événementiel, journaliste sportive ou professeur d’anglais. Des profils plutôt jeunes et sportifs, puisque le candidat le plus âgé a 48 ans.

Ils ont tourné 40 jours durant, en pleine crise sanitaire en octobre et novembre dernier, à Raiatea et Tahaa. Adventure Line Production avait logé une grande partie de la production sur le navire de croisière Le Boréal. Plus de 200 personnes de 90 entreprises ont été recrutées localement, principalement à Raiatea. Au total, le gouvernement polynésien estime à 500 millions de Fcfp le dépenses de production au fenua.

Koh Lanta rassemble habituellement 5 à 6 millions de téléspectateurs par épisode, et 7 millions pour la finale.