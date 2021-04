Koh Lanta : Teheiura dans l’édition All Stars

La liste des participants : Chez les femmes :

– Clémence Castel, 36 ans, 3 participations (vainqueur de la saison 5 en 2005 et du «Combat des héros» en 2018, membre du jury final du «Retour des héros» en 2009)

– Coumba Baradji, 38 ans, 3 participations (membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l’orientation du «Choc des héros» en 2010 et de «La revanche des héros» en 2012)

– Jade Handi, 39 ans, 2 participations (vainqueur de la saison 7 en 2007, finaliste du «Retour des héros» en 2009)

– Christelle Gauzet, 41 ans, 2 participations (vainqueur de la saison 8 en 2008, quatrième éliminée du «Retour des héros» en 2009)

– Karima Najjarine, 32 ans, 1 participation (membre du jury final de la saison 15 en 2016)

– Candice Boisson, 24 ans, 2 participations (membre du jury final de la saison 16 en 2016 et du «Combat des héros» en 2018)

– Clémentine Jullien, 29 ans, 2 participations (finaliste de la saison 17 en 2017, éliminée du «Combat des héros» en 2018)

– Cindy Poumeyrol, 33 ans, 1 participation (finaliste de la saison 20 en 2019)

– Alexandra Pornet, 33 ans, 1 participation (vainqueur de la saison 21 en 2020)

– Alix Noblat, 30 ans, 1 participation (membre du jury final de la saison 21 en 2020) Réserviste : Béatrice Kaboré, 30 ans, 1 participation (membre du jury final de la saison 20 en 2019). Chez les hommes :

– Patrick Merle, 50 ans, 2 participations (finaliste de la saison 9 en 2009, membre du jury final de «La Revanche des héros» en 2012)

– Freddy Boucher, 36 ans, 4 participations (éliminé de la saison 9 en 2009, finaliste du «Choc des héros» en 2010, membre du jury final de «La Revanche des héros» en 2012 et de «La Nouvelle édition» en 2014)

– Claude Dartois, 3 participations (finaliste de la saison 10 en 2010 et de «La Revanche des héros» en 2012, éliminé des poteaux de «L’île des héros» en 2020)

– Laurent Maistret, 38 ans, 2 participations (éliminé à l’épreuve des poteaux de la saison 11 en 2011 et vainqueur de «La Nouvelle édition» en 2014)

– Teheiura Teahui, 43 ans, 4 participations (finaliste de la saison 11 en 2011, membre du jury final de «La Revanche des héros» en 2012, de «La Nouvelle édition» en 2014» et de «L’île des héros» en 2020)

– Ugo Lartiche, 39 ans, 1 participation (vainqueur de la saison 12 en 2012)

– Philippe Bizet, 50 ans, 2 participations (éliminé à l‘orientation de la saison 12 en 2012 et des poteaux en 2014 dans «La Nouvelle édition»)

– Namadia, 37 ans, 1 participation (membre du jury final de la saison 12 en 2012)

– Maxime Berthon, 34 ans, 1 participation (membre du jury final de la saison 20 en 2019)

– Sam Haliti, 21 ans, 1 participation (membre du jury final de «L’île des héros» en 2020) Réservistes : Sandro Gonzalez Schenan, 36 ans, 1 participation (membre du jury final de la saison 17 en 2017) et Loïc Riowal, 21 ans, 1 participation (éliminé à l‘épreuve des poteaux de la saison 21 en 2020).