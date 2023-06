Korail Vernaudon : « l’éducation c’est la clef de la réussite »

Korail Vernaudon en bref… Situation : étudiante en Master 1 Sciences de l’éducation

Âge : 24 ans

Taille : 1m76

Langues parlées : le français, l’anglais

Devise ? « No rain, no flower ». C’est une métaphore où la pluie représente les obstacles, les sacrifices, les doutes et la fleur les résultats, l’accomplissement, le succès.

Une qualité ? Bienveillance, élégance, disponibilité et accessibilité. « L’élégance est quand l’intérieur est aussi beau que l’extérieur » Coco Chanel.

Un défaut ? Je me suis longtemps très fortement sous-estimée. C’est encore trop souvent le cas aujourd’hui. C’est un long processus et le bout de chemin déjà parcouru me permet de faire partie de l’aventure Miss Tahiti 2023 aujourd’hui.

Une manie ? Chaque soir, tout anticiper pour le lendemain et être « ready to go » !

Tes goûts musicaux ? J’écoute un peu de tout.

Un art ? Je pratique la danse tahitienne, une passion

Une fleur ? La « Tiare » et la « Taina » spéciales par leur parfum me ramènent instantanément à de doux souvenirs d’enfance.

Un plat ? les chevrettes aux curry et lait de coco frais

Un film culte ? « Le grand bleu », Luc Besson, 1988.

Une série ? Une préférence pour les actions et intrigues policières.

Un animal totem ? Je n’ai pas connaissance d’un animal totem familial. Cependant, le paon est un animal que j’admire depuis toujours.

Un crush célèbre ? Justin Bieber

Le truc que tout le monde adore et que tu détestes ?Le champagne

Ton produit local indispensable ? Le « fe’i ». Il est présent dans chacun des ma’a tahiti que mon papijo prépare chaque dimanche depuis que je suis née.