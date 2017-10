Kressmann : « Les entreprises proposent de l’emploi »

Le patron du Medef de Polynésie, Olivier Kressmann, était l’invité du journal grand format de Radio 1 et Tiare FM vendredi midi. L’occasion notamment d’évoquer les dernières annonces fiscales du gouvernement, l’incidence des élections sur la vie économique ou encore l’emploi.

Invité du journal grand format de Radio 1 et Tiare FM, le président du Medef de Polynésie, Olivier Kressmann, estime que les dernières mesures fiscales du gouvernement vont « dans le bon sens », même si elle aurait pu être prises « un peu plus tôt ». Globalement, le patron du Medef confirme qu’il n’y a pas de « pause » dans l’action de l’administration avant les territoriales. « Mais on sera vigilants », prévient Olivier Kressmann. « Sur les trois dernières années, on a eu le droit à tout entre le changement de gouvernement, les sénatoriales, la députation et puis bientôt les territoriales, ça fait beaucoup. »

Interrogé sur l’emploi qui reste le parent pauvre de la croissance économique retrouvée, Olivier Kressmann affirme que « les entreprises proposent de l’emploi et ont beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptent de monter à bord du projet qui est proposé ». Selon lui, il y a un « problème de compétences » pour trouver des candidats suffisamment qualifiés en Polynésie française, et les choix de promotion des formations dans les filières qui recrutent n’ont « pas encore porté leurs fruits ».