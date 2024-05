Kylian Mbappé jouera dimanche son dernier match avec le PSG

L’attaquant de 25 ans a officialisé ce matin sur X son départ prochain du Paris-Saint-Germain, sans dire encore sous quel maillot il réapparaîtra sur les terrains. Selon toute probabilité, il devrait rejoindre le Real Madrid. Il jouera son dernier match dimanche avec le PSG, contre Toulouse.

Il l’avait annoncé à sa direction il y a trois mois, il l’a confirmé aujourd’hui dans une vidéo postée sur son compte X (ex-Twitter) : Kylian Mbappé quitte le PSG, et jouera son dernier match à domicile, contre Toulouse, dimanche. Un match sans enjeu sportif, puisque le PSG est déjà champion de Ligue 1.

« J’avais toujours dit que j’allais m’adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG. je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche », a-t-il indiqué.

Kylian Mbappé, meilleur buteur du club avec 255 buts marqués, a passé 7 ans au Paris- Saint-Germain, qu’il avait rejoint après ses débuts professionnels à l’AS Monaco. La rumeur de sa signature avec le Real Madrid, qui aurait eu lieu fin février, courait déjà depuis l’an dernier, lorsque le quotidien L’Équipe avait révélé que Kylian Mbappé ne comptait pas exercer l’option d’un an de plus au PSG et arriverait au terme de son contrat en juin 2024.

La presse espagnole annonce son arrivée au Real Madrid, pour un contrat de 5 ans moins rémunérateur que celui qui le liait au PSG, et qui est estimé à 72 millions d’euros par an (8,5 milliards de Fcfp), hors primes et contrats publicitaires. L’annonce officielle devrait intervenir après la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid, justement, et Dortmund, contre qui le Français avait déçu, le PSG ayant perdu contre le club allemand en demi-finale.

Pour remplacer Mbappé lors du prochain mercato, l’entraîneur Luis Enrique aurait les yeux fixés sur le Géorgien de 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia, qui joue à Naples depuis deux ans.