Mardi le tribunal administratif est revenu sur l’affaire du perroquet Jackson, que le Pays refuse de laisser rentrer sur le fenua malgré les efforts de son propriétaire pour répondre aux problématiques soulevées par la Diren. L’animateur de Radio1 a pointé l’incohérence des autorités, qui refusent d’admettre son expertise en matière de perroquet, mais lui ont par ailleurs confié la garde de deux caméléons capturés à Tahiti. La décision est attendue vendredi.

Alors qu’en septembre dernier le tribunal administratif estimait qu’une dérogation était possible pour que Jackson puisse rejoindre son maître, et enjoignait les autorités à reconsidérer leur refus, le Pays avait rendu une nouvelle décision, toujours négative, quelques semaines plus tard.

Benjamin Varney s’est exprimé mardi à la barre, dans le cadre d’un référé, pour répéter que le Pays persiste à considérer son perroquet, un ara, comme un animal sauvage alors qu’il est domestiqué, ne présente aucun risque de fuite, et ne pourrait de toute façon pas survivre seul dans la nature. Malgré cela, l’animateur est aussi disposé à stériliser l’animal et à accepter une obligation de le maintenir sur l’île de Tahiti uniquement. Son émotion devant le tribunal a fait dire au représentant de la Polynésie française que Benny méconnaît « l’intérêt général » au profit de « considérations personnelles ».

Mais la surprise de l’audience était ailleurs, non pas sur le sujet du perroquet, mais sur celui des caméléons récemment capturés à Tahiti et remis par la Diren à une « famille d’accueil »… Car c’est bien à Benjamin Varney que la Direction de l’environnement a confié ces deux animaux, reconnaissant par la même occasion sa capacité à soigner des animaux de compagnie inhabituels.

Le juge des référés rendra son ordonnance vendredi 12 novembre.