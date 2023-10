La 8e édition du triathlon Xterra de Moorea, c’est ce week-end

Ce week-end se tiendra la huitième édition du triathlon XTerra de Moorea. Un évènement où cinq athlètes parmi les meilleurs mondiaux s’aligneront sur la ligne de départ. Les épreuves seront étalées sur deux jours, avec samedi des épreuves de natation sur 1.5 km, un parcours VTT de 34 km et 10 km de trail pour finir. Dimanche ce seront les mêmes disciplines mais sur des distances moins longues.

Jean-Michel Monot, organisateur historique de l’évènement, n’est pas peu fier de l’engouement suscité par le XTerra de Moorea. « On est passé de 300 concurrents sur les courses que sont le trail et le triathlon à désormais près de 2 000 cette année dont près de 95% de Polynésiens, ce qui est exceptionnel. Le Xterra est devenu, dans la tête des Polynésiens, le défi de l’année à relever. » Ce week-end ce sera donc le défi majeur qu’est le triathlon où les athlètes devront enchainer natation, VTT et trail dans un décor spectaculaire.

Un parcours exceptionnel, mais aussi un plateau d’engagés de haut niveau.

Du beau monde, il y en a : Solenne Billouin, championne du monde 2022 et 2023, Ruben Ruzafa, quatre fois champion du monde et d’Europe, Arthur Forissier, vice-champion du monde. Jens Emil Nielsen, troisième des championnats du monde Xterra et neuf fois sur le podium de la coupe du monde 2023. Enfin, le Français Arthur Serrières, quatre fois champion du monde et d’Europe et n°1 mondial. Pour lui, « c’est toujours un plaisir de participer à cette épreuve, un évènement dont on se souvient toute notre vie.»

À cette période de l’année, Arthur Serrières est en vacances et récupère des nombreuses épreuves auxquelles il a participé dans le courant de l’année, et bien qu’il soit là « à la cool » il promet qu’il va tout donner pour la course Xterra, et « transmettre des choses à la jeunesse polynésienne, prendre du temps pour eux. »

À noter que les épreuves de triathlon court, ouvertes aux concurrents à partir de 12 ans, se dérouleront dimanche, et comporteront une épreuve de natation de 300m, un parcours VTT de 6,5km et un trail de 3,5km.