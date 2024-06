La 9e édition de l’opération « Vahine tu as des talents », c’est ce vendredi

Une soixantaine d’exposantes vous attendent demain, vendredi 6 juin, dans les jardins de l’Assemblée de Polynésie. Cet événement annuel est organisé par l’Union des femmes francophones d’Océanie (UFFO) pour soutenir l’autonomie économique des Polynésiennes.

L’Union des femmes francophones océaniennes organise la 9e édition de son événement « Vahine tu as des talents » ce vendredi 6 juin à l’Assemblée de la Polynésie française. Pour l’occasion, une soixantaine d’exposantes sera réunie. Des femmes du fenua, quelles qu’elles soient, exposeront leurs œuvres et leur savoir-faire. On y retrouvera, entre autres, des produits alimentaires, de l’artisanat, mais aussi des plantes, du textile et des stands de bien-être. L’objectif est de promouvoir l’autonomie économique des Polynésiennes, condition indispensable pour avancer vers l’égalité hommes-femmes. « Nous voulons mettre en valeur la femme, lui montrer qu’elle peut exercer des activités professionnelles et qu’elle en a totalement la capacité », confie Sandrine Salmon, membre de l’UFFO.

Pour financer cette journée, l’association UFFO-Polynésie met en vente des enveloppes surprises, toutes gagnantes, avec des lots de valeur toujours supérieure au prix de l’enveloppe. À la clé, des bijoux, des créations originales, des bons offerts par des entreprises et même un voyage aller-retour Papeete-San Francisco. À noter que cette année l’UFFO fera un don financier à SOS Suicide.