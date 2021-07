La Banque des Territoires s’installe en Polynésie

La Banque des Territoires à ouvert une antenne très attendue à Papeete. Cette branche de la Caisse des dépôts, un des grands pôles financiers de l’État, est destinée à accompagner et à investir dans des projets d’intérêts publics et stratégiques. Ses responsables, très sollicités, sont en pleine tournée de présentation dans les institutions et les organismes représentatifs du privé.

Voilà « plusieurs décennies » que le projet était évoqué. Il est désormais « réalité » se félicite le gouvernement dans un communiqué. Jeudi après-midi, le directeur Outre-mer de la Banque des territoires, Hervé Tonnaire est venu présenter au président Édouard Fritch, le nouveau directeur de l’agence de Papeete, Joris Ben Safi. L’occasion de rappeler, en présence de plusieurs ministres, la « vocation de la Caisse des dépôts à financer les projets de développement de long terme, publics et privés, en lien avec les orientations stratégiques du Pays ». La nouvelle antenne de Papeete et son jeune directeur entendent « s’attacher très vite à identifier les potentiels d’intervention dans de nombreux secteurs clés tels que le logement, l’énergie, l’économie bleue et verte et, plus généralement, de l’ensemble des infrastructures d’intérêt public ». Une volonté bien sûr saluée par Édouard Fritch, conscient que la relance économique post-Covid doit passer par une diversification des sources de financement, « des modes de soutien innovant aux projets polynésiens », et un « renforcement des capacités d’ingénierie au service du territoire ».

Créée en 2018, la Banque des Territoires est une direction de la Caisse des dépôts et consignations, le plus important pôle financier public français. Affichant un bilan comptable avoisinant les 20 000 milliards de francs, elle œuvre notamment dans accompagner les politiques publiques et actifs dans la gestion des retraites ou de l’épargne au niveau national. La Banque des territoires rassemble les expertises de la caisse en matière de conseil et de financement à destination des collectivités, mais aussi de certains projets privés stratégiques ou structurants. Son antenne de Papeete est la 37e au niveau national.

Des rencontres tous azimuts

Comme le relève notre partenaire Outremer360°, Joris Ben Safi et Hervé Tonnaire ont également rencontré, plus tôt ce jeudi, le Haut-commissaire de la République en Polynésie, Dominique Sorain. La veille, c’est avec le président de l’Assemblée de Polynésie et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, qu’un échange a eu lieu. Joris Ben Safi et Hervé Tonnaire se sont aussi entretenus avec Luc Tapeta, conseiller technique auprès du ministre de la Santé, sur un possible accompagnement de la solution Med.I.Can : des conteneurs médicaux pour réduire la fracture sanitaire territoriale. Joris Ben Safi et Hervé Tonnaire ont aussi rencontré le président du Medef, le maire de Papeete, le directeur de l’Agence d’aménagement et de développement durable de Polynésie ou encore, le promoteur immobilier Franck Zermati, fondateur de d’Imagine Promotion et de Puna Ora, un organisme de logement social privé. Il s’agira notamment pour la Banque des Territoires de tester le logement aidé, un de ses cœurs de métiers, et d’accompagner ces acteurs dans le développement de logements.

Joris Ben Safi qui répondait la semaine dernière aux questions d’Outremer 360°, doit encore s’entretenir avec d’autres acteurs économiques du territoire la semaine prochaine, comme le Cluster maritime, ou les fournisseurs et producteurs d’énergies.