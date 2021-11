La Barbade s’affranchit de la monarchie britannique, qui craint un effet domino

En 1997, le prince Charles, héritier de la couronne britannique, avait lu à Hong-Kong un message de sa mère la reine Elizabeth II lors de la cérémonie pluvieuse scellant la rétrocession de cette ancienne colonie britannique à la Chine, après plus de 150 ans.

Vingt-quatre ans plus tard, le prince de 73 ans sera présent lundi soir lors d’un nouveau transfert de souveraineté: la Barbade, micro-Etat des Caraïbes indépendant depuis 1966, a élu mi-octobre sa toute première présidente après avoir annoncé 13 mois plus tôt devenir une république. « Alors que votre statut constitutionnel change, il était important pour moi de me joindre à vous afin de réaffirmer les choses qui ne changent pas. Comme le partenariat entre la Barbade et le Royaume Uni en tant que membres vitaux du Commonwealth », doit dire le prince Charles dans un discours dévoilé à l’avance par ses services.

Mais au crépuscule du règne d’Elizabeth II, âgée de 95 ans, son fils Charles risque d’hériter d’une monarchie britannique à la portée mondiale réduite, certains experts estimant que la Barbade pourrait bien entraîner d’autres royaumes dans son sillage. Pour Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, le changement de cap opéré par ce pays relève en effet d’une « progression naturelle », suivant une tendance qui a commencé peu après que la reine a accédé au trône en 1952. « C’est une tendance qui va inévitablement se poursuivre », estime l’expert interrogé par l’AFP, « pas nécessairement sous le règne actuel, mais sous le prochain, et cela va probablement s’accélérer ».

The Prince of Wales has arrived in #Barbados ahead of celebration events to mark Barbados’ transition to a Republic within the Commonwealth.

