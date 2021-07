La beauté en tournée

Les quatre lauréates de Miss Tahiti 2021 élues il y a trois semaines sont pleinement investies dans leur mission et n’ont « pas un moment à elles ». Entre deux participations aux festivités du mois de juillet, elles sont venues visiter les locaux de Radio1 et Tiare FM.

En pleine tournée traditionnelle tournée des sponsors, dont font partie Radio1 et Tiare FM, Tumateata Buisson, Monoihere Debeuf, Eileen Thuau, et Natalia Louvat sont aussi très sollicitée par les festivités du mois de juillet : festival Tahiti ti’a mai, fête de l’autonomie, fête nationale, tuaro ma’ohi et elles se préparent pour le Mini Heiva de l’Intercontinental Resort Tahiti. Pour faire face à la pression médiatique et à leur emploi du temps chargé, les jeunes femmes peuvent s’appuyer sur leurs bonnes relations entre elles mais aussi avec toutes les candidates qui ont partagé l’aventure Miss Tahiti 2021. Elles adoptent leur nouveau rythme de vie au fil des jours. Depuis l’élection, Tumateata n’a par exemple pu travailler qu’une seule journée avec son employeur, Tahiti tourisme avec qui elle n’a heureusement pas eu de mal à trouver un arrangement. « Le reste du temps elle l’a passé avec ses dauphines et sa Miss Heiva » qui partagent toutes ses journées depuis deux semaines.

Ces dames sont à présent des personnalités publiques qu’on ne manque pas de remarquer pendant leurs emplettes comme le raconte la nouvelle ambassadrice de la Polynésie. Elles se sont engagées à remplir leur mission auprès du Comité Miss Tahiti pour toute la durée de leur règne : un épisode qui a déjà marqué leur vie.