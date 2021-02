La Brasserie Hoa relâche enfin sa pression

Jusqu’ici cantonnée à la production et la vente à emporter, la Brasserie Hoa s’ouvre au public à partir d’aujourd’hui après son inauguration officielle hier. En raison de la covid, l’ancien entrepôt aménagé en espace de rencontre et lieu de dégustation n’avait encore pas pu dévoiler ses charmes et son originalité à sa clientèle.

Trois ans après le début de leur projet, Guillaume Desrez et Thomas Slowinsky voient enfin leur rêve se concrétiser, celui de faire une bière artisanale qui pourrait être dégustée dans un lieu où elle serait appréciée à sa juste valeur dans un espace d’échange, d’art et d’idées . Après avoir trouvé le lieu, un ancien hangar de Fare Ute il y a un an et demi et les premières brassées, les bouteilles ont d’abord été vendue à emporter en juillet 2020, avant d’être distribués chez les cavistes et les restaurants et bars de Tahiti, sans cesse plus nombreux à proposer la bière au ukulélé à ses clients. En octobre dernier, l’établissement recevait sa conformité et toutes les autorisations pour s’ouvrir au public mais les restrictions sanitaires et la fermeture des bars ont retardé l’ouverture. Fort heureusement, la jeune entreprise n’a pas trop souffert de cette ouverture retardée. « Là où nous avons eu ‘de la chance’ par rapport au covid, c’est que nous partions de zéro. Bien sûr, nous avons des charges de loyer, mais peu ou pas de charge de personnel, donc nous partons de zéro et l’on croît en période covid en s’adaptant. Nous n’avons pas reçu de coup de massue soudain. »

Les restrictions demeurent, sur les 200 personnes que la brasserie peut accueillir, seule la moitié pourra profiter du lieu. Pour autant, pour Guillaume Desrez et Thomas Slowinsky, les deux cogérants de la brasserie, l’inauguration hier en présence du maire Michel Buillard est un aboutissement, et la rencontre ce soir avec la clientèle signe la concrétisation d’années d’effort.