La Calédonienne Sonia Backès nommée Sécrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté auprès de Gérald Darmanin

La présidente de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, figure de la droite non indépendantiste, Sonia Backès, a été nommée, ce lundi Secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté auprès de Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

Née à Nouméa d’une famille originaire du Portugal ayant fui le régime de Salazar, Sonia Backès entre en politique à l’âge de 18 ans en rejoignant le RPCR, principal parti de la droite non indépendantiste, fondé par Jacques Lafleur, et qui domine la vie politique. Sonia Backès a plusieurs fois siégé au sein de l’assemblée de la province Sud, du Congrès calédonien et du gouvernement collégial à partir de 2009.

Collaboratrice de Pierre Frogier ou encore syndicaliste, Sonia Backès est élue en 2019 présidente de la province Sud. Il s’agit de sa première grande victoire électorale, à la faveur d’une coalition entre son parti, Les Républicains calédoniens, et du Rassemblement-LR, au sein de l’Avenir en confiance. La coalition devient alors la principale force non indépendantiste, face à Calédonie ensemble de l’ancien député Philippe Gomès, adoptant un discours plus dur à l’égard des indépendantistes du FLNKS.

Fin 2021, Sonia Backès décide de soutenir Emmanuel Macron, dont le premier quinquennat fut marqué par les trois référendums d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Estimant qu’il est « le seul à posséder une réelle connaissance du dossier calédonien », Sonia Backès saluait la « vision » d’Emmanuel Macron « pour notre territoire avec son projet d’axe indopacifique, qui place la Nouvelle-Calédonie au centre d’une ambitieuse stratégie nationale ».

Ce soutien provoquera l’implosion de l’Avenir en confiance mais les bons résultats du président de la République sur l’archipel lui permettent de former une nouvelle coalition proche d’Emmanuel Macron et sa majorité, avec Calédonie ensemble et Génération NC, victorieuse aux Législatives. Sonia Backès est la première politique calédonienne à entrer dans un gouvernement d’État.

