La campagne de vaccination continue de ralentir

Les 69 121 Polynésiens qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid représentent plus d’un tiers des majeurs et environ un quart de la population totale. Un taux de couverture qui n’est pas suffisant pour protéger le fenua. Raison pour laquelle le ralentissement de la campagne, prématuré par rapport à la métropole ou à beaucoup de pays du monde, inquiète les autorités.

Près de 6200 personnes se sont déplacées dans les centres de vaccination du fenua la semaine dernière, dont une moitié pour finaliser leur protection contre le Covid. Un chiffre en baisse par rapports aux 7000 à 7500 injections hebdomadaires de la quinzaine précédente. Ou aux 11 900 injections réalisées dans la dernière semaine du mois de mai. Si la campagne continue, le ralentissement est net depuis le début du mois de juin. Et le taux de couverture vaccinal est loin d’avoir atteint un niveau suffisant pour préserver le fenua contre une reprise épidémique. Les 69121 personnes ayant reçu au moins une dose, dont un peu plus de 10 000 sont dans l’attente d’une seconde, représentent 33,6% de la population adulte du fenua, et moins de 25% de la population totale.

Pour autant ce ralentissement n’est pas une surprise. À la direction de la Santé, on le savait depuis plusieurs mois : une fois passées les personnes convaincues de l’intérêt de la vaccination ou celles qui ont besoin de le faire pour faciliter des voyages internationaux, le travail de terrain deviendrait plus compliqué. « Il ne suffit plus d’ouvrir un centre et attendre que les gens viennent, explique un médecin impliqué dans la campagne. Il faut expliquer, combattre les incompréhensions et fausses informations, répondre aux questions individuelles ». Bref, convaincre. Ce défi, tous les pays et territoires ayant lancé leur campagne en début d’année y sont confrontés, parlant parfois d’un « plafond de verre » de la vaccination. Sauf qu’au fenua, le plafond est arrivé plus tôt qu’ailleurs. En Métropole, la vaccination connait certes un léger ralentissement des derniers jours, mais seulement après un boom des injections fin mai et début juin. Aujourd’hui 60% des adultes français ont fait le choix d’aller dans un centre, près de deux fois plus qu’en Polynésie. Aux États-Unis, le pic a eu lieu dès avril, et, avec 177 millions de personnes ayant reçu au moins une dose, ce sont plus de 65% des adultes qui ont fait le choix d’être protégés contre le Covid. Des niveaux de couverture qui permettent d’aborder de façon plus sereine l’assouplissement des restrictions sanitaires.

Désintérêt face à une épidémie faible depuis plus de six mois

La Polynésie n’est toutefois pas une exception en France : sa couverture vaccinale contre le Covid est même supérieure à celle de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et de l’ensemble des territoires ultra-marins. Comment expliquer ce retard de la campagne en outre-mer ? Beaucoup, du côté des autorités et des médecins, se désolent une circulation de fausses informations sur le vaccin plus importante qu’ailleurs, et pointent du doigt les collectifs antivax, souvent peu nombreux mais particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. D’autres estiment que ce sont les campagnes de sensibilisation et d’information ne sont pas à la hauteur, ou que la communauté médicale s’est moins mobilisée qu’ailleurs pour encourager la vaccination. Mais plus que la méfiance, c’est peut être le désintérêt qui cause ce ralentissement. Et c’est compréhensible : depuis janvier, il y a eu moins de 3000 cas de Covid en Polynésie, et la maladie n’a fait que 28 morts localement depuis le début de l’année, dont seulement 1 ces trois derniers mois. Loin de la situation difficile connue par les hôpitaux métropolitains il y a quelques semaines. Comme le rappelait le Dr Dupire il y a quelques semaines, cette « protection relative » ne doit pas faire oublier le risque d’une reprise épidémique :