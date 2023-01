La caserne des pompiers de Papeete va déménager à Mamao

À l’occasion de la visite du haut-commissaire aux sapeurs-pompiers de Papeete, le maire Michel Buillard a expliqué le projet de la commune : construire d’ici deux ans une nouvelle caserne à Mamao, et joindre le terrain de la caserne actuelle à celui, voisin, du centre d’accueil de jour des sans-abri qui sera reconstruit.

Michel Buillard est apparu très en forme à la caserne des sapeurs-pompiers de Papeete, samedi soir, pour saluer Éric Spitz en tournée des services de secours. Et il a des projets : celui-ci concerne la caserne des pompiers de la rue des Remparts, qu’il voudrait déplacer à Mamao, sur l’emprise de l’ancien hôpital à l’horizon 204 ou 2025. Le terrain convoité se situe à côté du bâtiment qui héberge le Centre d’hygiène et de salubrité publique. Il appartient au Pays, mais la mairie, qui rappelle le vaste chantier en projet dans ce quartier, espère une affectation à son profit. « La partie arrière de ce terrain appartient à la commune, précise l’adjoint au maire Patrick Bordet, c’est là où on va faire le lotissement social pour reloger les gens de Mamao Vallon. Sur le devant il y aura un parc, et sur la partie bord de route, il y aura la Direction de la santé avec tous ses services, et la caserne de pompiers. »

La nouvelle caserne pourra ainsi également desservir Pirae et Arue, dit Michel Buillard.

Un nouveau centre d’accueil de jour pour les SDF

Sur le terrain voisin, où se situait le centre d’accueil de jour des sans-abri, la mairie va construire un immeuble, dont le rez-de-chaussée sera toujours consacré aux SDF. Dans les étages, des logements pour les jeunes couples du quartier Vaininiore, qui comporte de nombreux logements insalubres, pourront être logés. Le permis de construire est à l’instruction, disent les deux tavana, et la première phase est prévue pour cette année. Après le déménagement de la caserne, l’emplacement qu’elle occupe actuellement sur le carrefour de la rue des Remparts et de l’avenue du Chef Vairaatoa sera transformé en espace de loisirs pour les habitants.