La casting The Voice débute le 5 juin, avec une nouvelle équipe

Les premières auditions du casting local de The Voice et The Voice Kids commencent le 5 juin. Pendant quatre soirées, un jury et des coachs locaux, dont l’ancien candidat Teiva LC, vont filmer les prestations des candidats, avant une grande finale locale. Et une nouvelle organisation aux manettes.

La 13e saison de The Voice France vient de s’achever à Paris, à peine quelques jours avant le début de la 10e édition de sa version kids, destinée aux moins de seize ans. Au fenua, on prépare déjà 2025. Car pour espérer tenter leur chance face aux quatre fauteuils des coachs, comme Teiva, Mano, Raimana, ou Natihei avant eux, les candidats doivent passer une première étape, le casting local.

Après plusieurs années sous la houlette du « Grand Casting », une société calédonienne, c’est la société de production Rideau Rouge Tahiti qui reprend l’organisation. « Après différents déplacements en métropole nous avons rencontré certains dirigeants de The Voice et de chaînes nationales, qui nous ont proposé de reprendre pour qu’une équipe polynésienne s’occupe des castings locaux », explique son directeur Stéphane Bouthéon. Il promet des sessions où les chanteurs seront « bien accueillis, en détente et où tout le monde sera à l’aise. »

Quatre soirées d’auditions avant la finale

Pendant plusieurs semaines, les chanteurs et chanteuses vont se succéder sur différentes scènes, à commencer par celle du BeYou le 5 juin. Suivront une soirée à Las Margaritas le 8 juin, puis deux sessions à l’After Tahiti, le 12 juin et le 13 août et enfin la grande finale prévue le 20 août au Grand théâtre, qui rassemblera les chanteurs sélectionnés par un jury local, avec notamment Teiva LC et la professeure de chant Céline Granier sur la première soirée.

Seules conditions, proposer deux chansons, de deux à trois minutes maximum, l’une en français, l’autre dans une langue libre « en anglais, en espagnol, en tahitien ou même en marquisien ». À moins d’une semaine de la première date, une soixantaine de candidats se sont manifestés, « avec des profils très larges », précise Stéphane Bouthéon, qui cherche « de belles voix mais aussi des univers et des empreintes sonores ».

Les inscriptions sont encore ouvertes : « on vise l’ensemble des chanteurs, jeunes talents et ceux qui veulent s’amuser avec un micro. On espère drainer le maximum de personnes pour qu’ils puissent être sélectionnés en vue des auditions à l’aveugle », un choix qui revient à la direction du casting à Paris, toujours enthousiasmée à l’idée de recevoir des talents d’outre-mer. Leur choix sera basé sur les vidéos, transmises chaque semaine par la production, et les réponses seront envoyées « sous deux ou trois mois ».

« Une expérience énorme »

« Un long chemin », se souvient Teiva LC, participant de la saison 3 dans l’équipe de Florent Pagny. « C’est beaucoup de travail et il faut y aller pour y aller. Mais c’est une expérience énorme, tu y apprends beaucoup de choses, tu es coaché constamment et tu vois le monde du spectacle différemment ». Le chanteur « souhaite à tout le monde, ceux qui débutent ou ceux qui sont déjà dans le métier » de vivre « ce moment magnifique où tu es vraiment dans un autre univers ».

En attendant, peut-être, de fouler les studios parisiens, les chanteurs du pays auront notamment l’occasion de s’essayer sur planches du Grand Théâtre. Car en parallèle de la sélection opérée à Paris, le jury local -avec notamment Teiva LC et la professeure de chant Céline Granier sur la première soirée – fera aussi des choix pour la finale locale, diffusée sur la chaine twitch de l’influenceur Kaualuu.