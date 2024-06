La cause cyclise peine à rassembler

Quelque 25 cyclistes se sont réunis dimanche matin sur le front de mer, pour leur Vélorution, un rassemblement destiné à promouvoir les mode-doux et à interpeller les autorités sur la nécessité de mettre en place des équipements sécurisés. Une nouvelle mobilisation est prévue en septembre.

Ils ont évité la pluie. Environ 25 cyclistes se sont réunis dimanche matin à Toata, pour leur « Vélorution » une petite manifestation destinée à faire entendre la voix de ces usagers. Au programme, un petit circuit entre le Carrefour de Faa’a et le magasin Intersport de Papeete, dans une ambiance familiale et décontractée, certains évoluant sans casque et avec des enfants dans les bras.

Objectif, « promouvoir le vélo et la mobilité active dans les dépassements quotidien ». Et militer pour des comportements plus responsables de la part des automobilistes, danger quasi-permanent pour les cyclistes du territoire. « On veut faire comprendre aux pouvoirs publics qu’on souhaite que la route soit partagée de manière plus juste. On aimerait se déplacer plus écologiquement, mais c’est parfois dangereux, les cyclistes sont font frôler et même toucher par des voitures », explique l’un des organisateurs qui souhaite rester anonyme. Ce rassemblement, c’est donc l’occasion de rouler tranquillement en groupe, pour « imposer le rythme aux voitures ». « Seul, on subit. Là on va imposer le rapport de force tout au long du parcours », explique-t-il encore.

Une étude demandée pour réaliser des pistes

Autre leitmotiv de la Vélorution Tahiti : les infrastructures cyclables, comme les pistes par exemple. Si dans l’agglomération, Faa’a fait figure d’exemple en la matière, « il n’y a aucune infrastructure pour les mobilités douces à Papeete, pour qu’on puisse se déplacer en toute sécurité ».

Bien conscients que la mise en place de pistes cyclables nécessite d’empiéter sur des infrastructures existantes, les organisateurs demandent « qu’une étude soit faite » sur la question. « On parle de Papeete, mais on pense aussi à l’île tout entière. Dans les petites communes, c’est carrément réalisable, car il y a de la place pour faire les pistes, le trottoir et les deux voies de circulation pour les automobilistes », ajoutent les militants à deux roues.

Par le passé, des actions similaires avaient été mises en place, et avaient connus beaucoup plus de succès, avec notamment une centaine de participants en 2017. « Nous avons peu communiqué cette année », regrette l’organisateur, qui s’ « attendait à plus de monde ». Une nouvelle action et prévue le 1er septembre pour la Vélorution.