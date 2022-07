La CCISM au chevet des entreprises en difficulté

La CCISM organisait mardi soir à la Polynesian Factory une table ronde sur les mesures mobilisables pour faire face aux difficultés économiques et financières des entreprises, après la fin des divers dispositifs de soutien. Les directeurs de l’IEOM, de la CPS, des Contributions, et le président de l’Ordre des experts-comptables étaient présents. Alors que le nombre de redressements judiciaires est en augmentation sensible, le maître-mot est « anticipation », qui doit pousser les responsables d’entreprises à négocier des aménagements en amont.

Ce sont l’hôtellerie et la restauration qui a le plus souffert de la crise des deux dernières années. Une étude de l’IEOM sur l’année 2020 montre une perte globale de 30 milliards, dont 11 pour le seul secteur de l’hôtellerie-restauration, explique le directeur de l’IEOM Fabrice Dufresne. L’activité reprend, mais l’emploi peine à retrouver son niveau antérieur à la crise.

L’IEOM, qui propose depuis 2008 une « médiation du crédit » qui lui permet de se positionner en « tiers de confiance » lorsqu’une entreprise se voit refuser des facilités de crédit par sa banque. Peu utilisé jusqu’en 2020, ce dispositif a été sollicité par 40 entreprises depuis le début de la crise. « On réussit à trouver des solutions pour les entreprises dans un cas sur deux », dit Fabrice Dufresne.

Recrudescence des défaillances d’entreprises

Vincent Fabre, directeur de la CPS, constate depuis mai-juin le contrecoup de la fin des aides, et une recrudescence de cotisations sociales impayées. Son conseil, pour éviter une procédure de redressement judiciaire initiée par la CPS – créancier prioritaire après les salariés : prendre contact le plus vite possible avec le service recouvrement pour mettre en place un plan d’étalement.

« Les défaillances d’entreprise sont en train de monter », confirme le président du tribunal mixte de commerce Christophe Tissot, qui précise que le même mouvement s’observe en métropole et dans les autres outre-mers.

Christophe Tissot, qui constate aussi que la crise n’a pour l’instant pas provoqué de rebond créatif vers une « nouvelle économie », plus verte notamment : « On aurait pu imaginer que d’autres modèles économiques étaient envisagés, ce n’est pas le cas. Je pense aussi au tourisme, on voit bien qu’on est toujours sur la même gamme. On a bénéficié des subventions, mais on repart comme avant, or c’est vrai que le monde a évolué. »

Le président de l’Ordre des experts-comptables Vincent Law voit, lui, le verre à moitié plein : « Dans le tourisme on voit que l’année 2022 pourrait être aussi bonne que l’année 2019, c’était quand même un pari incroyable. » Quant aux entreprises qui sont menacées de disparaître, « celles qui tombent étaient déjà fragilisées avant », estime Vincent Law pour qui le ressenti des entreprises est aujourd’hui « à la sortie de crise. »

À l’issue de la rencontre le président de la CCISM Stéphane Chin Loy se déclarait satisfait de ce format de rencontre entre experts et entrepreneurs : « Il faut périodiquement recenser quels sont les sujets importants dont les entrepreneurs ont besoin de débattre, avoir leur ressenti et éventuellement servir d’intermédiaire au niveau du Pays et déterminer quels sont les accompagnements que la CCISM peut mettre en place. » Il cite en exemple deux événements récents organisés par la CCISM, la semaine de l’export et la semaine américaine.