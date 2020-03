La cellule de crise économique du Pays est opérationnelle

L’économie a, depuis la fin de semaine dernière sa propre cellule de crise. Ce « PC éco », installé dans les locaux du Sefi, rassemble des agents de plusieurs services de l’administration. Le but : répondre aux questions des entreprises, salariés ou demandeurs d’emploi dans cette période difficile, et déployer les aides votées par le Pays. Elle est joignable au numéro vert 444 200.

Sefi, DICP, DGAE, direction du Travail ou du Tourisme, sans compter la collaboration avec la CPS et la CCISM… En tout c’est une trentaine d’agents qui animent quotidiennement ce PC éco, pleinement opérationnel depuis vendredi. Et les effectifs pourraient continuer à se renforcer dans les semaines à venir, comme le précise Christophe Misselis, directeur adjoint du Sefi.

Le gouvernement, qui visitait de la cellule vendredi matin, sait que l’épidémie de coronavirus, et les mesures de restrictions de circulation qui vont avec, entraînent « des difficultés majeures d’ordre économique et social ». Pour beaucoup d’entreprises, dans le tourisme, mais aussi, dans le commerce, la formation, l’industrie ou les services, l’activité a subit une forte baisse voire un arrêt brutal. Le but premier de cette cellule est donc de « renseigner les entreprises, les salariés, et demandeurs d’emploi sur les mesures exceptionnelles mises en place par le Pays ».

Pas encore d’arrêtés d’application, déjà un recensement et des informations

L’Assemblée de la Polynésie française a en effet voté un plan de sauvegarde économique à 32 milliards de francs, jeudi, contenant une batterie de mesures pour éviter les licenciements et les dépôts de bilan. Les délais ont été accélérés au maximum et les lois de pays promulguées dès vendredi. Plusieurs arrêtés d’application doivent toutefois être adoptés pour confirmer certaines mesures (moratoires fiscaux, financements spéciaux, revenu exceptionnel…)

En attendant, il s’agit avant tout de « montrer aux entreprises que l’on est à leur chevet, dans les starting blocks », a expliqué Édouard Fritch aux agents du PC éco. Le président les a chaudement remercié pour leur mobilisation, mais a insisté sur leur responsabilité : ils n’ont « pas le droit à l’erreur » dans cette mission.

Vendredi, le PC éco avait déjà reçu plus de 200 appels, et enregistre aussi les demandes par mail. L’idée est de recenser les besoins, aiguiller efficacement les demandeurs. Comme le rappelle la ministre du Travail Nicole Bouteau, il est impossible, confinement oblige, de venir s’adresser en personne au Sefi, mais la cellule fera en sorte de répondre à toutes les demandes, y compris celles qui concerne le futur « revenu exceptionnel de solidarité » qui devrait être traitées au PC éco grâce à un lien avec la CPS.

A noter que le Haut-commissariat a annoncé l’extension à la Polynésie de certaines aides d’État. Là aussi, les dispositifs sont en voie d’application, et devraient être gérés, à terme, par la cellule économique. Elle est joignable par téléphone au numéro vert 444 200 et par email [email protected] du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.