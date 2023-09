La chambre territoriale des comptes vous donne la parole

Pour la première fois de son histoire, la chambre territoriale des comptes invite les citoyens à lui suggérer des sujets de contrôle. « La parole citoyenne n’est ni ringarde ni datée », dit son président Jean-Luc Le Mercier.

Les Polynésiens ont jusqu’au 6 octobre prochain pour suggérer des thèmes de contrôle à la chambre territoriale des comptes. Collectivités, organismes soumis à la comptabilité publique, politiques publiques, tout ce qui est financé par l’argent public est susceptible de contrôle. « C’est une première pour toutes les chambres territoriales et régionales des comptes, explique le président de la CTC Jean-L uc Le Mercier, mais pas pour la Cour des comptes qui a lancé le projet l’année dernière et qui a commencé à produire des rapports, notamment sur les cabinets de conseil ou sur les fédérations de chasseurs. »

« Ce n’est pas par manque de sujets de notre part, précise-t-il, mais nous pensons que la participation citoyenne n’est ni ringarde ni datée, qu’elle fait partie des instruments pour guérir notre pays de l’indifférence démocratique qui semble parfois le saisir. »

La CTC questionne aussi les présidents du Pays sur les thèmes qu’ils estiment devoir être abordés. Jean-Luc Le Mercier a écrit il y a quelques jours au président Brotherson et attend ses éventuelles demandes. Édouard Fritch avait demandé un rapport sur la politique de la jeunesse, qui doit sortir dans les prochains mois.

Les possibilités sont multiples et non limitées, mais la CTC effectuera un choix selon plusieurs critères, à commencer par l’auditabilité (le sujet rentre-t-il dans son champ de compétence ? ) et la nouveauté – la CTC produit quelque 14 rapports par an, consultables sur son site Internet. L’occasion pour les citoyens de se familiariser avec cette institution, et peut-être de s’inscrire sur la plateforme pour faire ses propositions. Les quatre magistrats de la chambre, son procureur financier et son président, aidés de 4 vérificateurs, s’en saisiront pour « éclairer le citoyen polynésien ».