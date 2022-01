La chanteuse hawaiienne Robi Kahakalau en concert ce jeudi

La chanteuse hawaiienne Robi Kahakalau va fêter son 60e anniversaire au Royal Tahitien, ce jeudi. Elle interprétera ses plus grands tubes, accompagnée de sa bassiste originaire de Hilo, Emma Coloma-Nakano.

Robi Kahakalau est toujours en train de rire. Elle est enthousiaste d’être à Tahiti, son « endroit préféré au monde ». La chanteuse hawaiienne a eu une belle surprise pour ses 60 ans qu’elle a fêté le 2 janvier dernier : un voyage à Tahiti. C’est son amie Nita Pilago qui l’a invitée, en lui proposant d’en profiter pour faire un show. Également styliste très populaire à Hawaii, Nita Pilago présentera les dernières créations de sa marque Wahine Toa Designs, pendant cette même soirée avec un défilé de modèles polynésien(ne)s. « C’est le meilleur anniversaire depuis que je suis née ! » assure Robi Kahakalau. Née en Allemagne d’une mère allemande et d’un père hawaiien, Robi Kahakalau a toujours souhaité vivre à Hawaii et s’y est installée dès ses 18 ans. Mais elle rêvait du Hawaii que ses parents lui décrivaient : celui des années 1960. Vingt ans plus tard, l’archipel avait déjà bien changé. Et c’est à Tahiti qu’elle a trouvé cette ambiance qu’elle cherchait.

Pour son concert, Robi Kahakalau, accompagnée de sa bassiste originaire de Hilo, Emma Coloma-Nakano, interprétera ses plus célèbres chansons et reprises, dont Himene Tatarahapa, Te Noʻo Nei Au, Wahine ilike’a, Blue Bayou. La danseuse de hula Malia Mahi, qui fait également des spectacles de sirène, dansera sur certains titres. Mais rien n’est arrêté, tout viendra au feeling, comme elle l’explique : « Je ne fais jamais de listes avec les chansons, je m’adapte au public. J’essaye de chanter ce qu’ils veulent. Je les écoute, je les regarde… »

Robi Kahakalau parle sept langues (dont l’allemand et le français) et a enseigné pendant de nombreuses années le hawaiien à l’Université de Hawaii. Pendant son temps libre, elle est devenue chanteuse avec le Hawaiian Style Band. Elle a remporté deux Nā Hōkū Hanohano Awards et a joué avec de nombreux musiciens célèbres, dont les Eagles, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Roy Orbison, Makaha Sons, Keali’i Reichel et Amy Hanaiali’i Gilliom. Elle a cinq albums à son actif. Les titres de son premier, « Sistah Robi », sorti en 1995, sont toujours autant demandés. Elle chante depuis toujours, ayant grandi dans la musique : « Mon père était bassiste et bien connu dans la musique jazz. Il a notamment joué avec Billie Holliday. Ma mère aimait beaucoup chanter. A la maison, il y a toujours eu de la musique mais jamais de la musique hawaiienne ! Quand je l’ai entendue pour la première fois, j’ai su que c’était ce que je voulais faire. » De prochains titres sont déjà en préparation, inspirés notamment de son voyage en Polynésie française.

• Au Royal Tahitien, ce jeudi, à partir de 17h30 jusqu’à 19h30 puis le groupe Pepena jusqu’à 22h30. Le pass sanitaire n’est, pour l’instant, pas obligatoire.