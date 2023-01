La chanteuse Irina Rimes sort un premier album 100% français

Irina Rimes, véritable star en Roumanie, est de passage à Tahiti pour quelques jours de vacances. La chanteuse roumaine de 31 ans travaille actuellement sur un nouvel album pop-électro en français.

Après quatre albums réalisés en Roumanie, Irina Rimes souhaite maintenant se consacrer en parallèle à une carrière française. D’ici la fin de l’année, elle sortira un premier album 100% français produit par Warner. D’origine moldave, l’artiste est une amoureuse de la langue française, une langue qui « l’inspire » et qu’elle a apprise durant la pandémie. C’est tout naturellement qu’Irina a voulu manier les mots en français dans ces nouvelles chansons avec des thèmes encore jamais abordés tels que le monde, l’actualité. « J’ai pris des cours pendant six mois car je voulais exprimer ma musique en français« .

Un premier titre en français est déjà sur les ondes, « Laisse tomber les filles » de France Gall. Une reprise version électro sortie avec le DJ David Goldcher. Mais pour ce nouveau disque dont le nom reste encore secret, le style sera différent. Il sera composé de 12 chansons originales plus pop que le single avec des influences indie et rock.

En France, c’est Stromae qui fait son admiration mais aussi Vianney et Angèle dont elle est fan. « Je l’ai découverte il y a trois ans et j’adore ses chansons. La liste est longue. » En vacances à Tahiti jusqu’à mi-février, la chanteuse dit aussi « beaucoup écouter les radios et la musique locale« . Ce qui l’a principalement interpellée, c’est la musique ambiante dans tous les lieux qu’elle a visités en Polynésie. « La musique est partout même dans la rue ou les hôpitaux, sourit-elle. J’ai vu un médecin jouer du ukulélé devant l’hôpital accompagné d’un agent de sécurité. Pour moi, la musique est universelle« , raconte-t-elle.

En attendant la sortie de son album en français prévue d’ici fin 2023, Irina reprendra son rôle de coach dans The Voice Roumanie. « Cela prend beaucoup de temps et il y a énormément de pression mais c’est très intéressant à faire. J’ai de la chance« , déclare l’interprète.