La chanteuse Tina Turner est morte à l’âge de 83 ans

Chanteuse, danseuse mais aussi actrice, Tina Turner, connue notamment pour son tube « Simply The Best », est morte à l’âge de 83 ans, annonce son porte-parole.La chanteuse Tina Turner est morte à 83 ans, selon un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock et de la pop.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner », indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait « derrière elle sa plus grande oeuvre : sa musique ».