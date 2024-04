La Chine a de nouveau offert son soutien aux Tonga, cette fois sous prétexte d’aider à assurer la sécurité du Forum des Îles du Pacifique, dont la 53e édition est prévue en août. Et le Premier ministre de l’archipel se montre tout à fait ouvert à cette proposition, que l’Australie voit d’un mauvais œil.

Des responsables du ministère chinois de la Sécurité publique se sont entretenus cette semaine avec le Premier ministre tongien Siaosi Sovaleni, rapporte l’agence Associated Press. Une réunion qui a notamment porté sur une proposition de Pékin, « pour aider à accueillir la réunion des dirigeants étrangers« , du Forum des îles du Pacifique, prévu au mois d’août dans l’archipel polynésien, selon le Premier ministre lui-même. Le dirigeant évoque notamment des propositions sur la fourniture de véhicules de police. La perspective de « formations » pourrait aussi séduire Siaosi Sovaleni. « Si la police des Tonga le juge nécessaire, bien sûr, nous accepterons l’offre », annonce-t-il encore. Rappelons que la grande réunion annuelle du Forum des îles du Pacifique n’a jamais posé aucune difficulté en termes de sécurité des participants.

Il n’en fallait pas plus pour faire bondir certains élus d’Australie, pays le plus riche du forum, allié des États-Unis et fervent opposant à la stratégie chinoise dans le Pacifique. Si les ministres des Affaires étrangères et du Pacifique n’ont pas souhaité faire de commentaire pour le moment, Associated Press rapporte que l’opposition s’est emparée du sujet. « Il est profondément préoccupant de voir toute suggestion selon laquelle la sécurité ou d’autres ressources pour le Forum des îles du Pacifique qui se tiendra aux Tonga devraient être fournies par n’importe quel pays extérieur au Forum des îles du Pacifique », pointe le député Simon Birmingham. « Il n’y a aucune raison de s’inquiéter », répond le Premier ministre tongien.

Les Tonga, comme les autres territoires de la région, sont au cœur du jeu d’influence mené par les Chinois et les Américains dans le Pacifique. L’an passé, les Etats-Unis y ont ouvert une ambassade, pour renforcer leur présence, alors que la Chine cherche à nouer des accords de sécurité avec différentes nations insulaires. Des officiers de police chinois travaillent déjà aux côtés des forces de police des Kiribati et des Salomon. C’était également le cas à Fidji, jusqu’à la semaine dernière lorsque le gouvernement a demandé aux officiers chinois de quitter le pays.

Aux Tonga, la Chine jouit d’une grande influence économique, étant le principal créancier du royaume. En début d’année, le pays devait encore 120 millions de dollars au géant asiatique, soit plus d’un quart de son PIB . Après de nombreuses renégociations durant la dernière décennie, l’échéance de la majorité de ces prêts chinois arrive à son terme en 2028. Selon le think tank australien Lowy Institute, les Tonga consacreront, en 2024, plus d’argent à rembourser cette dette qu’à leur système de santé.